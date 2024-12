Niech się mieni! Modny makijaż na Sylwestra 2024/2025. Kolory i trendy na najbardziej imprezową noc w roku

To będą najmodniejsze perfumy na ten sezon! Zapytaliśmy się ekspertki, jak będą pachnieć Polacy. To nam powiedziała

Modny makijaż na Sylwestra 2024/2025. Co będzie w trendach?

Sylwester to taka noc w roku, podczas której można zaszaleć nie tylko z kreacją. Uzupełnieniem każdej stylizacji będzie odpowiedni make up. Makijaż sylwestrowy 2023 przede wszystkim powinien być pełen blasku. W końcu to jedna z niewielu okazji w ciągu roku, gdzie możemy zapomnieć o stonowanych barwach na rzecz brokatu, intensywnych barw i wszechobecnego blasku. Kobieta tego wieczoru powinna lśnić! Niezwykle ważne jest także, aby make up był trwały i utrzymał się na naszej twarzy całą noc. W tym pomogą nam utrwalacze w sprayu, które możemy kupić niemal w każdej drogerii. Wybierając makijaż sylwestrowy, pamiętajmy również o tym, aby pasował do naszej urody oraz kreacji, którą zamierzamy tego wieczoru założyć.

Wielkim hitem pozostaje klasyka, czyli tradycyjne smokey eyes oraz elegancka kreska powiększająca oko, dodatkowo w tym sezonie modne są wyraziste kolory, które sprawiają, że makijaż oczy będzie przyciągał uwagę i wyróżniał się. Ciemniejsze, zewnętrzne kąciki otworzą i powiększą oko nadając mu koci kontur. Bardziej odważnie panie powinny wypróbować metalicznych i błyszczących cieni, które pomogą osiągnąć efekt trójwymiarowego i przestrzennego makijażu. Jakie kosmetyki do makijażu warto wybierać?

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h

Długotrwały podkład Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h zapewnia nieskazitelne krycie i naturalnie matowe wykończenie. Kryje wszelkie niedoskonałości, zachwyca nawet 24-godzinną trwałością, nie wysusza skóry i pozostawia cerę idealnie gładką i pięknie jednolitą.

Wzbogacona kwasem hialuronowym, olejem moringa, witaminą E i filtrem ochronnym Urban Shield, zaawansowana formuła pozwala skórze oddychać, jednocześnie chroniąc ją przed promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami środowiska.

i Autor: materiał prasowy Lancôme

NARS Nars Radiant Creamy Concealer

Korektor który zyskał miano ikony i do dziś jest numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. W czym tkwi jego magia? Jego budowane krycie oraz lekkość wykończenia, pozwalają na pełne wygładzenie okolicy pod okiem bez efektu ciężkości. Dzięki ekstraktowi z pestek winogron skóra jest optycznie rozświetlona i zadbana. Jego formuła idealnie sprawdza się do każdego rodzaju cery, dzięki plastycznej konsystencji, pozwalającej na budowanie krycia. Dzięki dużej gamie kolorystycznej możesz bez problemu znaleźć swój idealny odcień

i Autor: materiał prasowy NARS

Drunk Elephant kropelki B-Goldi™ Bright Drops

Połączenie niacynamidu 5%, kwasu diglukozylogalusowego, oraz ekstraktu z liści morwy rozjaśnia przebarwienia, ciemne plamy oraz ślady po trądziku, poprawiając przejrzystość skóry i nadając jej promienności, a zawarte w nim regeneracyjne olejki omega odżywiają i koją. Jednocześnie, odbijające światło pigmenty ożywiają ziemistą cerę, nie powodując efektu nadmiernego połysku czy brokatu.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Sun-Kissed Glow – Bronzer

Kremowy bronzer wzbogacony kwasem hialuronowym i słoneczną prowitaminą D3 to sekretny sposób na skórę muśniętą słońcem i piękną, promienną oraz zdrowo opaloną cerę każdego dnia!

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

BENEFIT COSMETICS Dew-la-la - Rozświetlacz w płynie

Dew-la-la to lekki, pielęgnujący skórę rozświetlacz w płynie, zapewniający delikatny, niewymagający wysiłku blask. Dzięki zawartym w jego formule składnikom, skóra będzie wyglądać zdrowo i z czasem stanie się bardziej nawilżona. Rozprowadź ten rozświetlacz od Benefit na twarzy, aby uzyskać naturalny glow.

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

YVES SAINT LAURENT Rouge Pur Couture

Pomadka Rouge Pur Couture przekracza kolejne granice w makijażu ust, zapewniając Ci perfekcyjny kolor, perfekcyjną pielęgnację i ponadczasową elegancję.Rouge Pur Couture to długotrwały kolor oraz pełne krycie. Dzięki zawartości aż 80% bazy pielęgnacyjnej, wzbogaconej ceramidami oraz ekstraktami z tuberozy i opuncji figowej, pomadka YSL zapewnia aż do 16 godzin nawilżenia i doskonale chroni usta. Dodatkowo dzięki nowej formule z czystymi pigmentami gwarantuje intensywny kolor już za jednym pociągnięciem.