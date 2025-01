Skinimalizm, personalizacja, powrót do prostoty czy holistyczna pielęgnacji – poznaj beauty trendy, które będą na czasie w 2025!

Makijaż na wiosnę 2025. Jakie będą trendy i co będzie w modzie? Kolory, formuły i makijaże

Skóra rozbudzona i przygotowana do aplikacji makijażu

Mniej znaczy więcej!

Jeśli nie jesteś fanką rozbudowanej koreańskiej pielęgnacji ten trend jest właśnie dla ciebie. Nadmiar ustępuje miejsca skinimalizmowi. Jednak prostota nie ogranicza się jedynie do uproszczenia rytuału, ale także ograniczenia samej liczby kosmetyków. Stawiamy na wielofunkcyjne produkty o prostych, ale starannie opracowanych składach – na topie będą kosmetyki, które spełniają różnorodne potrzeby naszej skóry.

myWONDERBALM Hello Yellow Krem energetyzujący z mango, MIYA Cosmetics

Kremy myWONDERBALM to jeden z bestsellerów MIYA Cosmetics – marki, która od początku stawia na wielofunkcyjne formuły. Zawarty w Hello Yellow koktajl składników nawilżających i odżywczych silnie pielęgnuje skórę, a dzięki ekstraktom z mango i sliwki kakadu krem redukuje przebarwienia, wyrównuje koloryt i dodaje promienności. Skład kremu został wzbogacony o wyjątkowy Happy Complex (ekstrakt z babki lancetowanej i witaminy E), który wspiera dobre samopoczucie i niweluje oznaki zmęczenia, nadając skórze zdrowy, zrelaksowany wygląd. Krem może być stosowany zarówno na noc, jak i na dzień – na skórę twarzy, szyi, dekoltu, idealny pod makijaż – szybko się wchłania, nie pozostawia na twarzy tłustego filmu, nie zapycha porów i nie roluje się.

i Autor: materiały prasowe MIYA

Piękna, zdrowa skóra, dobre samopoczucie

Nie bez powodu Coco Chanel mawiała, że „Pielęgnacja urody powinna zaczynać się od serca i umysłu, bo bez tego kosmetyki nie mają sensu”. Pewnie większość z nas doświadczyła, jak stres może niekorzystnie wpływać na skórę – bo związek między układem nerwowym, a skórą jest silniejszy, niż dawniej nam się wydawało. I chociaż pojęcie holistycznej pielęgnacji znamy już od dawna, w nadchodzącym roku będziemy jeszcze mocniej stawiać na połączenie dbałości o skórę z dietą, a jednocześnie uwzględniając mocny związek między kondycją skóry, a naszym samopoczuciem. Nastał czas rozwoju psychodermatologii i neurokosmetyków.

neuroNIGHT Krem naprawczy do nocnej regeneracji z neuropeptydami, MIYA Cosmetics

Ten wpisujący się w trend neurokosmetyków produkt stymuluje nocną regenerację twarzy, szyi, dekoltu oraz okolic oczu, intensywnie odżywiając i wyciszając skórę. Kremowa formuła o zapachu inspirowanym aromaterapią, który wprowadza w stan relaksu przed snem, odpręża, rozluźnia skórę i poprawia jej strukturę. Krem widocznie poprawia jędrność skóry oraz owal twarzy, wygładza zmarszczki mimiczne, ujędrnia skórę i pomaga zredukować cienie pod oczami. W jego składzie znajdziesz m.in. neuropeptydy, które działają rozluźniająco na mięśnie odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek mimicznych i skutecznie wygładzają skórę ora kwas gamma-aminomasłowy GABA - znany z neurobiologii jako neuroprzekaźnik odpowiadający za wyciszenie, przywraca skórze równowagę, niweluje uczucie napięcia skóry po całym dniu i poprawia jej sprężystość, dzięki czemu rano jest gładka i miękka i w pełni wypoczęta. Krem idealny do każdego rodzaju skóry, w szczególności polecany do skóry suchej, dojrzałej, zmęczonej i zestresowanej.

i Autor: materiały prasowe MIYA

Personalizacja pielęgnacji

Kosmetyki skrojone na naszą miarę nie są czymś totalnie nowym, ale rozwój technologii, w tym AI sprawia, że personalizowana pielęgnacja wkracza na nowy poziom. Analizy potrzeb naszej skóry i wyniki otrzymywane w czasie rzeczywistym, umożliwiają podejmowanie szybkich i świadomych decyzji dotyczących pielęgnacji czy makijażu, A to tylko początek. Przed nami otwierają się nowe możliwości tworzenia produktów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zorientowanych na długotrwałe rezultaty i zdrowie skóry.

Prewencja, zamiast naprawy

Pielęgnacja w 2025 to także działania skupiające się na zapobieganiu dermatologicznym problemom i starzeniu, a nie szybkiej naprawie. Świadomość przyczyn starzenia się skóry, takich jak ekspozycja na promieniowanie UV, czy innych czynników sprawia, że zmianie się podejście do pielęgnacji anti-age. Teraz liczą się długotrwała dbałość o skórę i produkty, które oferują trwałe rezultaty, to m.in. produkty skupione na poprawie regeneracji komórkowej, stymulowaniu naturalnych procesów odnowy i eliminowaniu wolnych rodników.

myENERGIZER Krem z witaminą C redukujący ślady zmęczenia, MIYA Cosmetics

Dzięki mocy antyoksydantów krem pobudza skórę i niweluje ślady zmęczenia, zapewnia zdrowy, promienny wygląd, a dodatkowo wygładza, poprawia elastyczność i sprężystość skóry oraz ujednolica koloryt. Ze względu na działanie ANTI-POLLUTION – chroni skórę przed skutkami zanieczyszczeń powietrza i miejskiego smogu. Lekka formuła szybko się wchłania i stanowi idealną bazę pod: makijaż, krem BB, krem SPF. Krem jest idealny do każdego rodzaju cery, szczególnie polecany do szarej, ziemistej, zmęczonej, mieszanej, z pierwszymi zmarszczkami.

i Autor: materiały prasowe MIYA

Niezależnie od tego jakie podejście do pielęgnacji wybierzemy warto pamiętać, że najważniejsze to czuć się komfortowo w swojej skórze!