Jesień i zima to zdecydowanie czas na Azje, w której panuje właśnie pora sucha i pełnia słońca. Jak wynika z raportu Kiwi.com popularność tego kontynentu jako urlopowego kierunku, znacznie wzrosła w 2024 roku w porównaniu do 2023. Niski koszt pobytu na miejscu w bajecznych wręcz okolicznościach rekompensuje cenę międzykontynentalnego lotu. Tajlandia to numer 1 w zestawieniu i zarazem jeden z najprzyjaźniejszych dla portfela kierunków. Z kolei Malediwy, również coraz chętniej odwiedzane, uchodzą za jeden z najdroższych. Tym bardziej, jeśli urlop spędzamy w resorcie, gdzie ceny za nocleg poza sezonem zaczynają się od kilku tysięcy złotych za dobę, a po dotarciu na miejsce może przywitać nas cały personel hotelu, jak w serialu „Biały Lotos”. Wystarczy jednak udać się na jedną 1200 wysp, żeby za pobyt w rajskim krajobrazie Malediwów zapłacić niecałe 300 zł za dobę i mniej. Kiwi.com podpowiada, jak tanio podróżować po Azji.

Malediwy nie takie drogie jak mogłoby się wydawać. Sztuczki, dzięki którym wypoczniesz w wyspiarskim raju nie wydając fortuny

W mijającym roku Malediwy znalazły się w top 20 najpopularniejszych urlopowych kierunków wśród polskich podróżnych, zajmując 16 pozycję zestawienia Kiwi.com. To raj dla fanów island-hopping, wiodącego podróżniczego trendu, oznaczającego dosłownie skakanie po wyspach, przemieszczanie się z jednej na drugą. Malediwy dla wielu to jeden z tych kierunków, które widnieją na bucket liście i tym bardziej kuszący, ze względu na wysoki koszt pobytu, często nieosiągalny. Ale czy oby na pewno?

Malediwy to wyspiarskie państwo leżące na południowy zachód od Indii. Składa się z około 1200 wysp, z czego ok. 200 jest zamieszkałych, a niemal drugie tyle to wyspy w całości przekształcone w luksusowe resorty. Wakacje w takim miejscu jest jak przeniesienie się do serialu „Biały Lotos". Można wypoczywać na białym piasku plaż, uprawiać sporty wodne, zajadać smakołyki z całego świata, pić drogie alkohole i korzystać z zabiegów kosmetycznych. Ale to kosztuje. Ceny poza sezonem zaczynają się od 2 do 3 tys. za dobę i są wielokrotnie wyższe w sezonie. Za nocleg w najdroższych hotelach płaci się po kilkaset tys. zł. - mówi wieloletnia badaczka zmian klimatu na Malediwach i autorka przewodnika o Malediwach Justyna Orłowska i dodaje — to nie jest jedyny sposób spędzenia tutaj wspaniałego czasu. Na wyspach zamieszkałych przez lokalną ludność można spać w dobrych warunkach już od 60 do 80 dolarów za noc w pokoju z łazienką i ze śniadaniem.

Wakacje na Malediwach. Dobry research to podstawa

Kluczem do udanych i niedrogich wakacji jest dobry research i dobranie wyspy do swoich oczekiwań. Jeden woli być blisko centrum, inny jak najdalej. Jeden marzy o zobaczeniu delfinów, a występują one gdzie indziej niż np. żółwie czy manty.

- Jeśli chodzi o ceny jedzenia, warto wiedzieć, co jest dostępne lokalnie i tym samym tanie, a co importowane i często astronomicznie drogie, wyjaśnia Justyna Orłowska.

Fulhadoo to jedna z ciekawszych wysp Malediwów, na którą z Male, stolicy, dostaniemy się motorówką. Ciekawa, ponieważ jej długość wynosi niespełna 2 km, a szerokość 250m. Jest położona na małym osobnym atolu wraz z wyspami Goidhoo oraz Fehendhoo i zamieszkiwana przez niespełna 250 osób. Co oferuje? Ciszę, spokoju, rajskie widoki, palmy kokosowe, a przy tym nocleg w przystępnej dla portfela cenie, od 60 dolarów za dobę w lokalnym guesthousie. Jak podaje Kiwi.com, do stolicy Malediwów, Male, w najkorzystniejszej cenie polecimy już w styczniu, za bilet płacąc od 2 029 zł. Warto pamiętać, że w ostatnim czasie siatka połączeń z Malediwami rozbudowała się, dostępne są również loty oferowane przez tanie linie. Innym rozwiązaniem jest dotarcie do Stambułu lub Abu Dhabi, które uchodzą za huby w kontekście atrakcyjnych cenowo i licznych połączeń z Azją.

Podróż do Azji. Nie martw się odwołanym lotem

Podróżując po Azji, zwykle korzystamy z tanich połączeń lokalnych między krajami. Dzięki temu z łatwością i w przyjaznej cenie przedostaniemy się z Tajlandii do Wietnamu, na Sri Lankę i innych egzotycznych zakątków. Jeśli nie lubisz niemiłych niespodzianek, jak np. odwołany lot, warto skorzystać z Gwarancji Kiwi.com. Oferuje natychmiastowe zwroty w postaci kredytu Kiwi.com w przypadku odwołania lotu. Gdy plany podróży zostaną zakłócone, np. z powodu opóźnień, Kiwi.com wyszukuje najlepszy lot zastępczy i zwraca pieniądze w formie kredytów, dzięki czemu pasażerowie mogą natychmiast zarezerwować dowolnie wybrany lot. Firma pokrywa nawet wyższe koszty alternatywnych połączeń. Jako dodatkowy bonus gwarancja obejmuje również odprawę, więc podróżni nie muszą o tym pamiętać. Wystarczy, że przybędą na lotnisko i będą mogli cieszyć się podróżą, którą właśnie rozpoczynają.

