Posiekaj, zalej śmietaną niczym prawdziwa Słowianka i nałóż na skórę wokół oczu. Zmarszczki pod oczami znikną w 10 minut. Skóra będzie gładka i napięta niczym u nastolatki

Dlaczego powstają zmarszczki wokół oczu?

Procesy starzenia się skóry są nieuniknione. Nawet medycyna estetyczna nie jest w stanie ich całkowicie wyeliminować. Powodów powstawania zmarszczek jest wiele, od genetyki po złe nawyki. Zbyt mała ilość wody, nieodpowiednia dieta oraz spanie na twarzy mogą przyczyniać się do szybszego powstawania zmarszczek. Ważnym czynnikiem pojawia się bruzd na skórze są promienie słoneczne. Nadal niewiele osób stosuje codziennie kremy z filtrem. Naukowcy wskazują, że promienie słoneczne oraz te emitowane przez urządzanie elektroniczną mogą odpowiadać nawet za 80 proc. procesów starzenia się skóry.

Pierwsze zmarszczki często pojawiają się w okolicy oczu. Skóra w tym miejscu jest bardzo cienka i podatna na przesuszenia. Dodatkowo często jest pocierana i rozciągania. Wszystko to sprawia, że powstają na niej zmarszczki. Aby zminimalizować ich ryzyko stale nawilżaj okolicę wokół oczu. Wykonuj masaże opuszkami palców i staraj się nie pocierać oczu. Podczas robienia makijażu stawiaj na nawilżające formuły. Unikaj ciężkich i przesuszających skórę korektorów pod oczy.

Posiekaj i dodaj śmietany. Słowiańska maseczka na zmarszczki wokół oczu

Do przygotowania domowej maseczki na zmarszczki wokół oczu będziesz potrzebować świeżej natki pietruszki oraz śmietany. Pietruszkę posiekaj, aby puści soku i dodaj kilka łyżek śmietany. Całość dokładnie wymieszaj i zaaplikuj na skórę. Maseczkę pozostaw na twarzy na około 10 minut, a następnie zmyj ją chłodną wodą. Na koniec wsmaruj w skórę ulubiony krem do twarzy. Pietruszka zawiera duże ilości witaminy C, która działa antyoksydacyjnie o zbija wolne rodniki. Dodatkowo witamina C rozświetla skórę, dzięki czemu okolica pod okiem będzie wyglądała świeżo. Kwas mlekowy zawarty w śmietanie działa nawilżająco na skórę i pomaga delikatnie złuszczać martwy naskórek.