Wyrzuć wieczorem z łazienki. Nieładny zapach wilgoci zniknie raz na zawsze. Sposób na zapachy w łazience

Katarzyna Kustra
2026-03-05 5:01

Nieładny zapach w łazience bywa naprawdę uciążliwy. Jego główną przyczyną jest obecna tam wilgoć, a brak wentylacji jedynie nasila ten problem. Najgorzej jest po wieczornej kąpieli. Dlatego wyrzuć z łazienki ten przedmiot przed pójściem spać, a zapach stęchlizny i wilgoci zniknie z niej raz na zawsze.

Mokre ręczniki w łazience

i

Autor: Pawel Michalowski/ Shutterstock
  • Nieprzyjemny zapach w łazience często wynika z wilgoci i niedostatecznej wentylacji.
  • Powszechny błąd popełniany wieczorem sprzyja powstawaniu brzydkiej woni w pomieszczeniu.
  • Wystarczy prosty nawyk, aby pozbyć się problemu nieświeżego zapachu raz na zawsze.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie walczyć z wilgocią i nieprzyjemnymi zapachami w łazience?

Wyrzuć wieczorem z łazienki. Nieładny zapach wilgoci zniknie raz na zawsze

Jednym z najczęstszych błędów w walce z nieprzyjemnymi zapachami w łazience jest ich maskowanie. Odświeżacze powietrza w sprayu czy świeczki zapachowe jedynie na chwilę przykrywają problem, nie eliminując jego źródła. Zamiast tego, należy skupić się na identyfikacji i usunięciu przyczyny. Często nieprzyjemny zapach unoszący się w łazience jest spowodowany nagromadzoną tam wilgocią połączoną z niedostateczną wentylacją pomieszczenia. Dodatkowo problem ten nasilają mokre ręczniki, które zostawiamy w tym małym pomieszczeniu po kąpieli. Otóż powszechnym błędem, który sprzyja brzydkiemu zapachowi, jest wieszanie mokrych ręczników na haczykach lub składanie ich w kostkę. W obu przypadkach ręcznik nie ma możliwości swobodnego wyschnięcia, a wilgoć pozostaje uwięziona, tworząc idealne środowisko dla bakterii. Dlatego jeśli chcesz uniknąć zasmrodzenia ręczników i tym samym brzydkiej woni po otwarciu drzwi od łazienki koniecznie zabierz ręczniki z łazienki wieczorem i rozwieś je na suszarce lub grzejniku w wentylowanym pokoju.

Inne przyczyny brzydkiego zapachu w łazience

Poza wilgocią w łazience do powstawania w niej brzydkiego zapachu przyczyniać się mogą zanieczyszczone odpływy i problemy z kanalizacją. Dlatego raz na kilka tygodni warto przeprowadzić czyszczenie odpływu w umywalce, wannie i kabinie prysznicowej, aby usunąć z nich zalegające osady. Oprócz chemicznych środków do czyszczenia rur, warto rozważyć ekologiczne alternatywy. Regularne wlewanie do odpływów mieszanki sody oczyszczonej i octu może pomóc w rozpuszczeniu nagromadzonych osadów i eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Warto również raz w tygodniu zasypać odpływy kwaskiem cytrynowym i zalać gorącą wodą. 

