Wyrzuć wieczorem z łazienki. Nieładny zapach wilgoci zniknie raz na zawsze. Sposób na zapachy w łazience

Wyrzuć wieczorem z łazienki. Nieładny zapach wilgoci zniknie raz na zawsze

Jednym z najczęstszych błędów w walce z nieprzyjemnymi zapachami w łazience jest ich maskowanie. Odświeżacze powietrza w sprayu czy świeczki zapachowe jedynie na chwilę przykrywają problem, nie eliminując jego źródła. Zamiast tego, należy skupić się na identyfikacji i usunięciu przyczyny. Często nieprzyjemny zapach unoszący się w łazience jest spowodowany nagromadzoną tam wilgocią połączoną z niedostateczną wentylacją pomieszczenia. Dodatkowo problem ten nasilają mokre ręczniki, które zostawiamy w tym małym pomieszczeniu po kąpieli. Otóż powszechnym błędem, który sprzyja brzydkiemu zapachowi, jest wieszanie mokrych ręczników na haczykach lub składanie ich w kostkę. W obu przypadkach ręcznik nie ma możliwości swobodnego wyschnięcia, a wilgoć pozostaje uwięziona, tworząc idealne środowisko dla bakterii. Dlatego jeśli chcesz uniknąć zasmrodzenia ręczników i tym samym brzydkiej woni po otwarciu drzwi od łazienki koniecznie zabierz ręczniki z łazienki wieczorem i rozwieś je na suszarce lub grzejniku w wentylowanym pokoju.

Inne przyczyny brzydkiego zapachu w łazience

Poza wilgocią w łazience do powstawania w niej brzydkiego zapachu przyczyniać się mogą zanieczyszczone odpływy i problemy z kanalizacją. Dlatego raz na kilka tygodni warto przeprowadzić czyszczenie odpływu w umywalce, wannie i kabinie prysznicowej, aby usunąć z nich zalegające osady. Oprócz chemicznych środków do czyszczenia rur, warto rozważyć ekologiczne alternatywy. Regularne wlewanie do odpływów mieszanki sody oczyszczonej i octu może pomóc w rozpuszczeniu nagromadzonych osadów i eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Warto również raz w tygodniu zasypać odpływy kwaskiem cytrynowym i zalać gorącą wodą.

