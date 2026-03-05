Włóż banany zanim włożysz truskawki! Dziadkowy sposób na większe plony i soczyste truskawki. Działa dwa razy lepiej niż klasyczne nawożenie

Kwiecień to idealny czas na sadzenie truskawek, szczególnie odmian frigo, które owocują już po kilku tygodniach.

Przed posadzeniem truskawek włóż do dołka pokrojone skórki po bananach, które dostarczą im niezbędnych składników odżywczych.

Skórki bananów, bogate w potas, fosfor i magnez, zakwaszają glebę i stymulują wzrost truskawek, działając lepiej niż niejeden nawóz.

Dowiedz się, jak przygotować glebę, jak prawidłowo sadzić truskawki i jakie sąsiedztwo zapewnić, aby cieszyć się obfitymi plonami!

Przed posadzeniem truskawek włóż do dołka to. Zadziała lepie niż najdroższy nawóz

Do wiosny coraz bliżej, a to oznacza, że w fazę działań wkraczają kolejne prace w ogrodzie. Zbliżający się kwiecień to miesiąc sadzenia wielu roślin owocujących. To właśnie w kwietniu sadzi się rzodkiew, szpinak, sałatę oraz ogórki do rozsady. Przełom kwietnia i maja to również czas sadzenia truskawek, zwłaszcza sadzonek z gołym korzeniem lub odmiany frigo. Charakteryzuje się ona szybkim czasem owocowania. Truskawki frigo posadzone wiosną będą owocowały po około 6/7 tygodniach, w tym samym sezonie.

Aby posadzić truskawki wczesną wiosną potrzebne są odpowiednie warunki atmosferyczne. Najlepiej robić to, gdy temperatury sięgają około 10 stopni Celsjusza, a ziemia nie jest już zmarznięta. Truskawki po posadzeniu wymagają regularnego dostępu do wody, dlatego też nie można zapominać o podlewaniu. Podczas sadzenia truskawek do gruntu warto zadbać o ich prawidłowe podłoże. Ziemia powinna być przepuszczalna, żyzna oraz lekko kwaśna z pH na poziomie 5,5–6,5. Mój dziadek zawsze przed włożeniem sadzonek do gruntu dawał do ziemi pokrojone skórki po bananach. Mówił, że taki zabieg działa lepiej niż jakikolwiek płynny nawóz i od pierwszych dni stymuluje i wzmacnia krzaczki truskawek. Skórki po bananach to bogate źródło wielu witamin oraz minerałów, które pozytywnie wpływają na truskawki. Zawierają one między innymi potas, fosfor, magnez, wapń i jod. Dodatkowo delikatnie zakwaszają glebę i sprawiają, że sadzonki szybciej się przyjmują oraz wzrastają.

Sadząc truskawki do gruntu należy również pamiętać o doborowym sąsiedztwie. Nie należy ich bowiem sadzić blisko jeżyn lub malin. Towarzystwo tych krzewów negatywnie wpływa na owoce. Z drugiej strony, truskawki bardzo dobrze rosną w pobliżu czosnku i cebuli. Warzywa te chronią sadzonki przed chorobami grzybowymi.

Jak sadzić truskawki do gruntu?

Przygotowanie gleby to kluczowy etap. Zacznij od dokładnego odchwaszczenia terenu. Usuń wszystkie chwasty, zwłaszcza te trwałe. Następnie przekop glebę na głębokość około 20-30 cm, spulchniając ją i napowietrzając. Wzbogać glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem – truskawki są roślinami żarłocznymi i potrzebują dużo składników odżywczych.

Jeśli planujesz uprawę na większą skalę, rozważ stworzenie podwyższonych grządek lub redlin. Poprawi to drenaż, ułatwi pielęgnację i zbiory. Wysokość redlin powinna wynosić około 20-30 cm, a szerokość u podstawy około 40-50 cm. Przed sadzeniem wykop dołki o takiej głębokości, aby korzenie sadzonki swobodnie się w nich mieściły, nie były zawinięte ani podwinięte. Rozstawa między sadzonkami zależy od odmiany i sposobu uprawy, ale zazwyczaj wynosi 25-35 cm w rzędzie i 50-70 cm między rzędami.

Szyjka korzeniowa, czyli miejsce, gdzie korzenie przechodzą w liście, powinna znajdować się dokładnie na poziomie gruntu. Ani za głęboko (co może prowadzić do gnicia), ani za płytko (co spowoduje przesuszenie). Delikatnie obsyp korzenie ziemią, lekko ją ugnieć wokół sadzonki, aby usunąć puste przestrzenie. Po posadzeniu obficie podlej każdą sadzonkę. To pomoże ziemi osiąść i zapewni korzeniom kontakt z wilgocią.

Domowa odżywka potasowa do truskawek

Twoje truskawki potrzebują potasu, aby prawidłowo zawiązywać owoce, wzmocnić ich smak i poprawić odporność na choroby. Zamiast sięgać po nawozy sztuczne, możesz przygotować skuteczną, domową odżywkę. Doskonałym źródłem potasu są popiół drzewny (pochodzący z niespalonego drewna liściastego) oraz skórki bananów. Popiół drzewny wystarczy rozsypać cienką warstwą wokół roślin (około 50-100 g na metr kwadratowy), a następnie delikatnie podlać, aby składniki odżywcze przedostały się do gleby.