Sadzenie truskawek zależy od ich odmiany. Najpopularniejszym terminem jest początek września. Jednak wprawieni ogrodnicy radzą, by zająć się tym wcześniej i nie ryzykować, że rośliny nie zdążą ukorzenić się do zimy. Warto także dobrze przygotować glebę, w której umieścimy sadzonki.

Kiedy sadzić truskawki? Nie przegap ważnego terminu, bo nici z przyszłorocznych plonów

Truskawki z sadzonek doniczkowych najlepiej posadzić w drugiej połowie sierpnia. Krzaczki muszą się ukorzenić, rozkrzewić i związać pąki na kolejny sezon, a także przygotować się do zimy. Posadzone później mogą nie owocować obficie w przyszłym roku. Zbyt późne sadzenie wiąże się także z ryzykiem przemarznięcia roślin, które nie zdążyły jeszcze dobrze się ukorzenić. Mróz może także wypchnąć korzenie z gleby.

Jak sadzić truskawki? Stanowisko i technika

Truskawki nie powinno się sadzić w tym samym miejscu rok po roku. Nowy zagon w miejscu poprzedniego zwiększa ryzyko chorób, które prowadzą do zasychania roślin i mniejszego owocowania. Nie powinno się także sadzić truskawek w miejscu po malinach, poziomkach, ogórkach, pomidorach, warzywach kapustnych, a także pod drzewami. Warto jednak umieścić sadzonki w glebie po cebuli. Ważne jest także słoneczne stanowisko. Rośliny lepiej rosną, są mniej narażone na choroby i mają smaczniejsze owoce. Przy planowaniu sadzenia truskawek późnym latem, wiosną warto wysiać rośliny, które będą stanowiły zielony nawóz np. gorczycę lub aksamitkę. Po ich przekopaniu wzbogacimy glebę o cenne składniki odżywcze dla truskawek, a przy okazji ograniczymy rozwój pędraków i nicieni. Przed przekopaniem trzeba usunąć wszystkie chwasty. Do sadzenia truskawek w sierpniu można wykorzystać sadzonki doniczkowe, które lepiej się przyjmują i obficiej owocują. Krzaczki sadzimy w rzędach, co 30 cm. Odległość między rzędami to około 60 cm. Rośliny sadzimy na tzw. mijankę, czyli krzaczki w jednym rzędzie są przesunięte o jeden względem drugiego rzędu. Podczas sadzenia nie wolno zawijać korzeni. Liście powinny nieznacznie wystawać nad glebę. Pąk umieszczony za głęboko spowoduje słabszy rozwój rośliny, a nawet gnicie. Z kolei rośliny posadzone zbyt płytko mogą wyschnąć lub przemarznąć. Ponadto truskawki sadzimy w pochmurny, nieupalny dzień. Po posadzeniu trzeba dobrze docisnąć ziemię wokół i podlewać przez tydzień (lub dłużej w przypadku suszy).

