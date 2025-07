Zrób to teraz z krzaczkami truskawek, a w kolejnym sezonie podwoisz plony. Bez tego zabiegu truskawki z roku na rok będą marniały i przestaną owocować. Jak dbać o truskawki w lipcu?

Koniecznie zrób to z truskawkami na koniec sezonu. Dzięki temu za rok będą lepiej owocować

Nic nie smakuje tak dobrze, jak truskawki z domowego ogródka. Polacy kochają truskawki w każdej postaci, a słynny makaron z tymi owocami rozsławiła nawet Iga Świątek na kortach Wimbledonu. Początek lipca to okres, gdy sezon na truskawki dobiega do końca. Owocują jeszcze późne odmiany, a ceny truskawek na bazarach zaczynają rosnąć. Obecnie za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł.

Jeżeli uprawiasz truskawki w przydomowym ogródku to wiedz, że koniec sezonu owocowania wcale nie oznacza końca prac wokół krzaczków. To właśnie teraz musisz przygotować truskawki do kolejnego roku. Od tego, co zrobisz zależeć będą przyszłoroczne plony. Po zakończeniu zbiorów truskawek trzeba przede wszystkim zadbać o glebę wokół krzaczków. Rozrastające się chwasty nie tylko osłabiają sadzonki truskawek, ale także mogą roznosić choroby. W lipcu należy również zadbać o prawidłowe spulchnienie gleby pomiędzy rzędami sadzonek. Ułatwi to wnikanie wody oraz substancji odżywczych do ziemi.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym po skończonym owocowaniu jest usuwanie rozłogów. To tak zwane wąsy, które pojawiają się podczas owocowania truskawek. Po zakończeniu sezonu mogą one dodatkowo obciążać i osłabiać krzaczek. Część rozłogów można wykorzystać ukorzeniania się na przyszły rok. Bardzo ważne jest także regularne usuwanie zgniłych owoców i liści, które opadły na ziemie. Stanowią ode siedlisko grzybów i mogą sprzyjać rozwojowi wielu chorób. Koniec sezonu owocowania to również czas na nawozy wzmacniające. W tym okresie używaj kompostu z obornika lub innych nawozów organicznych, które wzmocnią odporność krzaczków. Pamiętaj jednak, by nie stosować nawozów zawierających azot. Składnik ten może sztucznie wydłużać okres wegetacyjny przez co roślina nie zdąży przygotować się do nadchodzącej zimy.