Rozrób z wodą i podlej truskawki w maju, a owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej. Latem uzbierasz pełne łubianki. Domowy nawóz do truskawek na wiosnę

Wymieszaj w wiadrze i podlewaj tym borówkę amerykańską co 2 tygodnie. Latem nie starczy Ci pojemników na owoce. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Rozrób z wodą i podlej truskawki w maju, a owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej

Wiosną truskawki potrzebują solidnej dawki energii do intensywnego wzrostu, kwitnienia i zawiązywania owoców. Wiosenne nawożenie dostarcza im niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju roślin. Warto o to zadbać zwłaszcza w maju, zanim krzewy zaczną owocować. Ważne jest, aby nawozić rośliny, gdy temperatura gleby wzrośnie powyżej 5°C, co umożliwi im efektywne pobieranie składników odżywczych. W związku z tym maj to ostatni moment, aby odżywić truskawki i pobudzić je do bujnego owocowania. A czym nawozić truskawki wiosną? Oczywiście możemy sięgnąć po gotowe odżywki ze sklepów ogrodniczych. Jednak zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem i na pewno tańszym jest samodzielne przygotowanie nawozu do truskawek. Rozrób ten kuchenny składnik z wodą i podlej mieszanką swoje truskawki w maju, a ich owoce będą latem słodkie jak nigdy wcześniej.

Domowy nawóz do truskawek na wiosnę z drożdży. Jak go przygotować i stosować?

Domowy nawóz do truskawek z drożdży warto stosować właśnie wiosną. Dlaczego? Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy, mikroelementy, takie jak fosfor czy potas oraz naturalne hormony roślinne. W rezultacie stosowanie ich jako nawozu do roślin sprawia, że są odporne na choroby i szkodniki. Co więcej wpływa na jakość owoców, ich smak, kolor i trwałość, co przekłada się na obfite plony. Jak przygotować nawóz do truskawek na bazie drożdży?

Potrzebujesz:

100 g świeżych drożdży piekarskich

10 litrów ciepłej wody

2 łyżki cukru

Przygotowanie:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dodaj cukier. Odstaw mieszaninę na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia.

Rozcieńcz nawóz z wodą w proporcji 1:10 (1 litr nawozu na 10 litrów wody) i podlewaj nim truskawki bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Stosuj nawóz raz na 2-3 tygodnie.

Quiz psychologiczny. Którym kwiatem ogrodowym jesteś? Pytanie 1 z 7 Jak spędzasz idealny weekend? Aktywnie na świeżym powietrzu, najlepiej w towarzystwie słońca i dobrej muzyki. W otoczeniu bliskich, przytulna kolacja i długie rozmowy. W wirze wydarzeń, na imprezie, poznając nowych ludzi. Samotnie z książką, w ciszy i spokoju, oddając się refleksjom. Następne pytanie