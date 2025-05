Podlewaj tym odżywczym koktajlem pelargonie w maju i czerwcu. Kwiaty zaczną wylewać się z doniczek i utrzymają kwitnienie przez cały sezon. Domowy nawóz do pelargonii

Podlewaj tym odżywczym koktajlem pelargonie w maju i czerwcu

Pelargonie to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych roślin ozdobnych na polskich balkonach. Ich obfite kwitnienie i fakt, że są łatwe w uprawie, sprawiają, że chętnie zdobimy nimi balkony i tarasy w sezonie letnim. Odpowiednia pielęgnacja pelargonii wiosną z pewnością zaprocentuje już za kilka tygodni, gdy zaczną kwitnąć. Oczywiście każdy posiadacz pelargonii na balkonie potwierdzi, że chciałby nie tylko, aby te rośliny bujnie zakwitły, ale przede wszystkim, by ich kwitnienie trwało możliwie jak najdłużej. W takiej sytuacji nie możemy zapominać o stosowaniu nawozów do pelargonii bogatych w potas i fosfor. Te dwa składniki pomogą roślinie odzyskać siły, rozpocząć intensywny wzrost, a przede wszystkim będą sprzyjać obfitemu kwitnieniu. Dlatego już w maju i czerwcu podlewaj swoje pelargonie tym odżywczym koktajlem, a latem bujne kwiaty będą dosłownie wylewać się z doniczek i utrzymają się przez cały sezon.

Domowy nawóz do pelargonii na wiosnę pobudzi i utrzyma kwitnienie

Domowy nawóz do pelargonii na wiosnę, który pobudzi kwitnienie rośliny przygotujesz ze skórek banana. Ten odpad to bogactwo składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju pelargonii, a przygotowanie z niego nawozu jest niebywale proste i tanie. Skórki od banana to źródło potasu, fosforu i magnezu – trzech kluczowych składników odżywczych, które są niezbędne do obfitego kwitnienia i zdrowego wzrostu pelargonii.

Potas : Wzmacnia system korzeniowy, poprawia odporność na choroby i suszę, a także stymuluje kwitnienie.

: Wzmacnia system korzeniowy, poprawia odporność na choroby i suszę, a także stymuluje kwitnienie. Fosfor : Odpowiada za prawidłowy rozwój korzeni, pędów i kwiatów.

: Odpowiada za prawidłowy rozwój korzeni, pędów i kwiatów. Magnez: Bierze udział w procesie fotosyntezy, wpływa na intensywność zieleni liści i poprawia ogólną kondycję rośliny.

Jak przygotować nawóz do pelargonii ze skórek banana?

Istnieje kilka sposobów na wykorzystanie skórek od banana jako nawozu do pelargonii. Jeden z nich jest szczególnie polecany przez wprawionych ogrodników. Chodzi o napar ze skórek, którym potem podlewamy swoje rośliny. Przygotowanie nawozu do pelargonii ze skórek banana jest proste. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Zalej 2-3 skórki od banana litrem wrzącej wody. Odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź napar i podlej nim pelargonie.

Pamiętaj, aby taki domowy nawóz do pelargonii na kwitnienie stosować raz na 2-3 tygodnie. Nie przesadź z jego ilością i częstotliwością, gdyż może się to negatywnie odbić na kondycji kwiatów.