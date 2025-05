Podlewaj tym swoje anturium w maju, a rozkwitnie jak w raju. Ozdobne kwiaty wykiełkują jeden po drugim. Naturalny nawóz do anturium

Podlewaj tym swoje anturium w maju, a rozkwitnie jak w raju

Anturium to przepiękna roślina doniczkowa z woskowymi, sercowatymi kwiatami i błyszczącymi liśćmi. Niewątpliwie zachwyca swoim wyglądem i stanowi przepiękną ozdobę każdego pomieszczenia, jednak pielęgnacja anturium do najprostszych nie należy. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie jego potrzeb i stworzenie mu odpowiednich warunków. Zatem, jak dbać o anturium, by cieszyło oko bujnym kwitnieniem i ładnym wyglądem? Oczywiście poza stanowiskiem i nawodnieniem, niezwykle ważne jest odżywienie rośliny. Stosowanie nawozu do anturium sprawi, że będzie ono przepięknie kwitło. Podlewaj tym nawozem roślinę w maju, a rozkwitnie dosłownie jak raju.

Naturalny nawóz do anturium z drożdży. Właściwości

W okresie wzrostu i kwitnienia, czyli w maju i czerwcu anturium potrzebuje regularnego nawożenia. Wówczas najlepsze będą nawozy, które dostarczą mu niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, a także mikroelementy. Dlatego skutecznym sposobem na odżywienie anturium w okresie wiosenno-letnim jest wykorzystanie drożdży. Przygotujesz z nich naturalny nawóz, który dostarczy roślinie doniczkowej między innymi: białek, witamin z grupy B, witaminę E, potasu, fosforu, magnezu, manganu, jodu, wapnia, cynku i żelaza. Stosowanie nawozu z drożdży do anturium nie tylko je odżywi, a także pomoże zwalczać różne choroby roślin, np. grzybowe.

Jak przygotować nawóz do anturium z drożdży?

Przygotowanie naturalnego nawozu do anturium na bazie drożdży jest proste.

Składniki, których potrzebujesz:

10 g świeżych drożdży,

1 litr ciepłej wody,

1 łyżeczka cukru.

Przygotowanie:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dodaj cukier i wymieszaj. Odstaw na 1-2 godziny w ciepłym miejscu, aby drożdże się aktywowały. Przed użyciem rozcieńcz roztwór z wodą w proporcji 1:5 (1 część roztworu drożdżowego na 5 części wody).

Tym nawozem podlewaj swoje anturium raz w miesiącu, a wypuszcza kwiat za kwiatem.