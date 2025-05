Kup na straganie i przygotuj nawóz do rododendronów. Po tej odżywcze krzewy obsypią kwiatami niczy cinkciarz dolarami. Domowy nawóz do rododendronów

Zrób to, a rododendrony w Twoim ogrodzie zachwycą. Obsypią kwiatami niczym niebo gwiazdami

Rododendrony to przepiękne krzewy, które obsypują kwiatami późną wiosną oraz wczesnym latem Szczyt kwitnienia przypada na koniec maja i początek czerwca. Teraz jest ostatni dzwonek, by dopalić rododendrony naturalnymi nawozami. Dzięki temu jeszcze przed szczytem kwitnienia otrzymają one potrzebne substancje odżywcze.

Te pięknie krzewy są bardzo wrażliwe na czasowe przestoje w podlewaniu. Nawet zimowa susza może być dla nich szkodliwa. Wiosną zaleca się intensywne podlewanie krzewów, a także ich ściółkowanie. Rozsyp wokół rododendronów korę, torf lub igliwie. W ten sposób zabezpieczysz glebę przed nadmierną utratą wilgoci. Ściółkowanie pomaga również odpowiednia kwasowość podłoża. Rododendrony lubią podłoże o lekko kwaśnym pH na poziomie 4,5-5,5. W tym czasie możesz nawozić je odżywkami z fusów po kawie, które zakwaszą ziemię i dodatkowo ją spulchnią.

Wiosenne nawożenie rododendronów jest bardzo ważne. Wspomaga ono prawidłowy wzrost krzewów, a także stymuluje kwitnienie. W maju możesz podlewać rododendrony domową odżywką z jabłek. Ten ona prosta i tania w przygotowaniu, a działa bardzo skutecznie. Aby przygotować naturalny nawóz do rododendronów obierz 4 jabłka i wrzuć skórki do szklanego słoika. Całość zalej wodą i przykryj gazą lub ręcznikiem papierowym. Słoik zabezpiecz gumka recepturką i odstaw na około 2 dni. Po tym czasie przecedź płyn, a otrzymany roztwór rozcieńczaj w wodzie w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną odżywką podlewaj rododendrony raz na trzy tygodnie.

Skórki po jabłkach, podobnie jak te po bananach, to bogactwo, cennych dla roślin, witamin oraz minerałów. Zawierają one potas, fosfor oraz azot, które niezbędne są do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia roślin. Nawozy na bazie skórek po jabłkach szybkie odżywią krzewy i sprawią, że będą one bardziej odporne na działanie chorób i szkodników. Tak nawożone rododendrony będą kwitły, jak nigdy wcześniej.