Rododendron jak z wystawy. Weź łopatę i zakop to wokół rododendrona. Krzew przestanie marnieć i w końcu obsypie kwiatami. Domowy nawóz do rododendronów

Kiedy i czym nawozić rododendrony?

Rododendrony to przepiękne krzewy, które zdobią ogród na wiosnę. Może się jednak zdarzyć, że rododendron nie obsypie kwiatami. W takim przypadku warto zadbać o jego prawidłowe nawożenie. To bardzo ważny zabieg, który nie tylko stymuluje krzew do wzrostu, ale także pobudza kwitnienia. Rododendrony lubią lekko kwaśną glebę i bogactwo substancji odżywczych. Szczególnie potrzebny jest im fosfor oraz potas, które bezpośrednio wpływają na ilość oraz większość kwiatów. Nawożenie rododendrona należy rozpocząć wczesną wiosną. Najlepszy termin na stosowanie płynnych odżywek to czas od marca aż do maja. To właśnie wtedy roślina rozpoczyna intensywny wzrost i potrzebuje wielu witamin oraz minerałów, które może pobierać bezpośrednio z gleby. Do nawożenia rododendronów możesz sięgnąć po płynne, kupne odżywki. Najlepiej sprawdzą się te dedykowane różanecznikom. Są one bogate nie tylko w fosfor i potas, ale również zawierają azot. Składnik ten zwiększa i pobudza kwitnienie. Odżywek z azotem nie powinno się jednak stosować jesienią. Azot może wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie zdąży się przygotować do nadchodzącej zimy.

Weź łopatę i zakop to wokół rododendrona. Krzew będzie pięknie kwitł przez długi czas

Jednym z najprostszych, domowych sposobów na nawożenie rododendronów są fusy z kawy. Aby były one skuteczne nie musisz przygotowywać płynnych mieszanek. Wystarczy, że weźmiesz łopatą i zmieszasz fusy z kawy z glebę wokół krzewów. W ten sposób nie tylko dostarczysz witaminy i minerały do pobierania przez roślinę, ale także spulchnisz glebę i zapobiegniesz utracie wilgoci. Fusy z kwasy delikatnie zakwaszają podłoże, co rododendrony bardo lubią. Dodatkowo zawierają one azot, fosfor oraz potas, czyli wszystkie składniki potrzebne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia rododendronów. Zmieszane z ziemią uwalniają substancje odżywcze powoli, dzięki czemu krzew nawożony jest przed dłuższy czas.