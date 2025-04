Wymieszaj te 2 tanie składniki i podlewaj sadzonki pomidorów. Wzmacniający nawóz na grube pędy i spotęgowane owocowanie. Odżywka do pomidorów za 10 zł

Dodaj szczyptę do gotowania szparagów, a będą pyszniejsze niż zwykle. Sposób na to, jak ugotować białe i zielone szparagi

Samodzielnie wyhodowane pomidory smakują najlepiej. Pozbawione są sztucznych nawozów oraz chemii, którą pryska się duże uprawy. Jednak, jak się okazuje, wyhodowanie pomidorów nie jest takie łatwe. Sadzonki pomidorów mają spore wymagania pielęgnacyjne i trzeba się wokół nich napracować. Zanim jeszcze posadzisz pomidory w gruncie warto zadbać o odpowiednią ilość promieni słonecznych oraz regularne nawożenie. Pomidory lubią ciepło i najlepiej sadzić je do gruntu w połowie maja. Często polecanym terminem jest czas po 15 maja, czyli po zimniej Zośce. To mniej więcej wtedy w Polsce temperatury wzrastają i nie odnotowuje się już nocnych przymrozków.

Po przesadzeniu pomidorów do gruntu należy zadbać o prawidłowe podłoże. Sadzonki pomidorów najlepiej rosną w żyznej, próchnicznej glebie o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie. Ogrodnicy wskazują, by przed posadzeniem pomidorów nawozić ziemię obornikiem. Krzaczki pomidorów potrzebują dużo słońca. Najlepiej rosną na stanowiskach z rozproszonym światłem słonecznym. Zasada jest prosta, bez słońca owoce nie będą dojrzewały. W pielęgnacji ważne jest także regularne podlewanie oraz usuwanie suchych i żółtych liści. Nie można zapominać także o nawożeniu. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki do nawożenia pomidorów lub przygotować je samodzielnie.

Do nawożenia pomidorów rewelacyjnie sprawdzi się ta domowa odżywka za kilka złotych. Dostarcza ona sadzonkom wszystko, czego potrzebują. Aby przygotować domową odżywkę do pomidorów potrzebujesz jedynie krowiego mleka i sody oczyszczonej. Mleko to bogate źródło wapnia. Wzmacnia ono strukturę komórkową roślin i poprawia ich wzrost. Mleko zawiera także potas i magnez, które wspierają stymulowanie systemu korzeniowego. Odżywki na bazie mleka chronią także przed chorobami grzybowymi roślin. Soda oczyszczona to przede wszystkim właściwości antyseptyczne. Dodatek sody do nawożenia pomidorów ogranicza namnażanie się mikroorganizmów.

Jak przygotować domowy nawóz do pomidorów?

Mleko oraz sodę oczyszczoną wymieszaj w proporcjach 2:1. Całość dokładnie wymieszaj i podlewaj tym sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie. Odżywkę możesz stosować także na sadzonki pomidorów w rozsadzie. Pamiętaj, by używać do niej krowiego mleka, najlepiej półtłustego. Zawiera ono najwięcej potrzebnych substancji odżywczych.