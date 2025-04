Namaczam w wodzie aż spęcznieje i podlewam tym borówkę amerykańską aż zacznie owocować. Krzaczki uginają się od ciemnych owoców. Każdy Polak ma w domu ten naturalny nawóz do borówki amerykańskiej

Zalewam to wodą i podlewam borówkę amerykańską aż do lipca. Owocuje jak szalona

Stanowi świetny dodatek do ciast, deserów oraz owsianek. Borówka amerykańska to prawdziwy polski superfood. Zawiera cenny antyoksydanty, które spowalniają procesy starzenia się komórek, a także witaminy i minerały, takie jak wapń, fosfor, potas, żelazo, magnez oraz cynk. Korzystnie wpływa na pracę mózgu, wspomaga trawienie, a także obniża poziom cholesterolu. W Polsce borówka amerykańska jest uprawiana od wielu lat, a jednym z województw, gdzie robi się to najliczniej jest Mazowsze. Polska tylko w 2022 roku eksportowała tysiące ton borówki do 38 krajów na całym świecie. Wartość polskiego eksportu borówki amerykańskiej, wg Eurostatu, w 2022 roku osiągnął poziom 107,3 mln EUR.

Uprawa borówki amerykańskiej nie jest trudna, a jednym z jej podstawowych elementów jest regularne nawożenie. Krzewy owocowe wymagają dodatkowe wsparcia w postaci witamin i minerałów. Stymulują one procesy wzrostu oraz owocowania. Sprawiają one, że krzewy rosną bujniejsze, a owocowanie jest obfitsze. Nawozy chronią przed wieloma chorobami, a nawet przed atakami szkodników. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe nawozy do borówki amerykańskiej lub skorzystać z odżywek naturalnych, które przygotujesz samodzielnie. Sama od wielu przez cały sezon podlewam borówkę amerykańską odżywką na bazie chleba. Taka odżywka rewelacyjnie wpływa na glebę wokół krzewów. Obniża pH ziemi, co w przypadku kwasolubnej borówki jest bardzo pożądane. Nawóz z chleba dodatkowo wspiera odporność borówki amerykańskiej oraz stymuluje procesy wzrostu.

Jak przygotować naturalny nawóz na bazie chleba do borówki amerykańskiej?

Praktycznie w każdym, polskim domu znajdziemy czerstwy chleb. Nie musisz go wyrzucać. Świetnie nada się on do nawożenia borówki amerykańskiej. Do starego wiadra wrzuć 2 bochenki starego chleba i zalej 2 litrami wody. Niech chleb dokładnie namoknie w wodzie przez kilka dni. Pamiętaj, by codziennie mieszać roztwór. Po tym czasie odżywka do borówki amerykańskiej jest gotowa. Podlewaj nią krzaczki raz na dwa tygodnie przez cały sezon. Do tego rodzaju nawozów nie nadają się chleby z dodatkiem czosnku, orzechów lub cebuli. Składniki te mogą negatywnie wpłynąć na kondycję roślin.

