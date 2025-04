Rozsypuję to na trawniku i wokół kretowiska. Już po kilku dniach kret wynosi się z mojego ogrodu i nie wraca. Ekologiczny sposób na kreta

Odkąd włożyłam to do doniczki mój skrzydłokwiat lepiej rośnie. Liście przestały żółknąć, a białe kwiaty dłużej się utrzymują. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Jak się pozbyć kreta z ogrodu?

Kret pojawiający się w ogrodzie to prawdziwa zmora. Jego obecność oznacza nie tylko kretowiska niszczące trawnik, ale może także negatywnie wpłynąć na stan ogrodu. Kret kopiąc tunele niszczy systemy korzeniowe roślin doprowadzając do ich obumierania, a także zaburza strukturę gruntu. Warto jednak zdawać sobie sprawię, że kret w naturze nie tylko jest szkodnikiem. Podziemnie korytarze drążone przez kreta spulchniają glebę i przyczyniają się do lepszego napowietrzenia ziemi. Jeżeli kret pojawił się w ogrodzie to warto zastosować naturalne sposoby na jego odstraszenie. Należy wiedzieć, że kreta pod żadnym pozorem nie można krzywdzić, ani zabijać. W Polsce grożą za to wysokie kary - areszt lub grzywna do 5 tys. zł. W warunkach działkowych można przepędzić kreta jeżeli zaczął on bytować w ogrodzie.

Rozsyp to wokół kretowiska, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Humanitarny sposób na przepędzenie kreta

Krety nie przepadają za ludzki włosami i zwierzęcą sierścią. Niektórzy eksperci wskazują, że warto zebrać garść włosów i zakopać w kretowisku. Innym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu jest czosnek. Jego ostry i specyficzny zapach odstrasza kreta i sprawia, że nie chce on przebywać w pobliżu. Czosnek do przepędzenia kreta najlepiej wykorzystać jest w formie płynnej. Wystarczy rozgnieść kilka ząbków czosnku (aby aktywować jego zapach) i wrzucić do wrzącej wody. Całość należy przykryć i odczekać do wystygnięcia. Po tym czasie tak przygotowany wywar wlewa się do kretowiska. Świetnym sposobem na zniechęcenie kreta na żerowanie w ogrodzie jest także cynamon. Wystarczy wsypać go do kretowiska i rozsypać także wokół. Zapach cynamon odstraszy kreta z Twojego ogrodu. Wybierze on inne miejsce na żerowanie, a Twoje grządki zostawi w spokoju.