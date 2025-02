Wymieszaj i rozsyp wokół rododendronów w przedwiośniu. Krzewy zakwitną niczym gwiazdy na niebie. Odżywka do rododendronu do stosowania wczesną wiosną

Jak pielęgnować rododendrony na wiosnę?

Rododendrony, czyli inaczej różaneczniki to obok hortensji najpopularniejsze krzewy kwitnące w Polsce. Naturalnie występują głównie w Azji, rzadziej w Ameryce oraz Europie. Kwitną na przełomie maja oraz czerwca, a ich kwiaty zachwycają za każdym razem. Rododendron to dość wymagający krzew. Nie jest trudny w samej uprawie ale potrzebuje specyficznych warunków do wzrostu oraz kwitnienia. W ogrodzie najlepiej wybrać dla niego spokojnie, półzacienione stanowisko. Krzew nie może być narażony na bezpośrednie promienie słoneczne, które mogą popalić jego liście. Dodatkowo rododendron potrzebuje bogatej w próchnicę, żyznej oraz przepuszczalnej gleby. Ważnym warunkiem uprawy różanecznika jest kwaśna gleba. Najlepiej rośnie on w ziemi o pH pomiędzy 3,5 a 5,5. Podobnie jak inne krzewy w ogrodzie rododendrony potrzebują regularnego podlewania oraz nawożenia. Wczesną wiosną należy dostarczyć im potrzebnych substancji odżywczych, które wzmocnia krzew oraz pobudza procesy wzrostu oraz kwitnienia.

Wymieszaj ze sobą te składniki i rozsyp wokół rododendronów. Krzewy obrodzą kwiatami

Różaneczniki mają swoje wymagania i składniki, dzięki którym lepiej rosną. Nie lubią nadmiaru wapnia w glebie jednak podobnie, jak hortensje, wiosną wymagają nawożenia w azot. To bardo ważny składnik w pielęgnacji roślin. Stymuluje on procesy kwitnienie oraz je wydłuża. Wzmacnia systemy korzeniowe oraz bierze udział w procesach fotosyntezy. Rododendrony warto również odżywiać nawozami bogatymi w fosfor, potas, magnez oraz żelazo.

Ta domowa odżywka do rododendronów dostarczy krzewom potrzebnych im substancji odżywczych i sprawi, że roślina będzie bardziej odporna na działanie chorób oraz licznych szkodników. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą fusy po kawie oraz mączkę rogową i rozsypiesz wokół krzewów. Mączka rogowa to naturalny nawóz pozyskiwany z rogów bydlęcych. Jest bogaty przede wszystkim w azot. Fusy po kawie to popularny sposób nawożenia wielu roślin. Zawierają one między innymi azot, wapń, potas, żelazo, fosfor, magnez i chrom. Tą domową odżywkę do rododendronów najlepiej jest stosować wczesną wiosną - na przełomie lutego oraz marca. Dzięki temu substancje odżywcze będą stopniowo uwalniały się do gleby i zasilały krzew.

