Wystarczy kilka kropli, a zmarniała po zimie paprotka się podniesie. Liście odzyskają wigor i staną się soczyste. Podlewanie paproci

Paprotka to wciąż jeden z najpopularniejszych gatunków kwiatów doniczkowych. Dla wielu osób symbol PRL-u, który nadal można spotkać w wielu polskich domach. Paproć jest prosta w pielęgnacji i zawsze wygląda przepięknie. Zdobi pomieszczenia niezależnie od pory roku. Aby paprotka była soczyście zielona i prawidłowo rosła warto sięgnąć po domową odżywkę. W przypadku paproci rewelacyjnie sprawdzi się odżywka z mleka w proszku. To bogate źródło wielu cennych dla roślin witamin oraz składników odżywczych. Mleko w proszku zawiera białko oraz cukry, które stanowią pożywkę dla mikroorganizmów glebowych. Mleko w proszku świetnie odżywi blade liście i poprawi ich kondycję. Dodatkowo wzmocni ono system korzeniowy i będzie stymulować roślinę do lepszego wzrostu.

Jak stosować odżywkę z mleka w proszku do podlewania paproci?

Mleko w proszku wymieszaj tradycyjnie z wodą, a tak przygotowany roztwór rozcieńcz w 1 l wody. Szacuje się, że zawartość mleka w wodzie nie powinna przekraczać 100 ml mleka na 1 l wody. Taką mieszanką obficie podlewaj paprotki raz na dwa tygodnie. Zbyt duża zawartość mleka w wodzie może zadziałać niekorzystnie na rośliny. Tłuszcz z mleka może wpłynąć na cyrkulację wody i powietrza w ziemi. Odżywką z mleka w proszku możesz podlewać nie tylko paprotki. Rewelacyjnie sprawdzi się ona również na sansewierię, aloes oraz fikusa.

Jak pielęgnować paproć jesienią i zimą?

Zadbaj o prawidłowy poziom nawilżenia. To absolutnie podstawa pielęgnacji paprotki. Lubi ona być zraszania, nie tylko jesienią i zimą. O tej porze roku jest to jednak szczególnie ważne. Przynajmniej raz w tygodniu wstaw doniczkę z paprocią do wanny lub do zlewu i obficie spryskaj ją wodą. Kolejnym, ważnym elementem pielęgnacji paproci jest podlewania. To nie jest roślina dla zapominalskich. Paprotka wymaga regularnego podlewania. Zimą należy to robić raz w tygodniu, a wiosną i latem nawet co dwa dni. Większość gatunków paproci lepiej rośnie w drenowaniej glebie o lekko kwaśnym odczynie pH.

