Wzmacniający nawóz do sadzonek truskawek, który wzmocni łodygi. Krzaczki latem będą uginały się od smacznych owoców. Nawożenie truskawek

Krzaczki owocowe wymagają nawożenia. Zabieg ten wzmacnia układ korzeniowy i łodygi, stymuluje procesy wzrostu oraz chroni przed atakami szkodników oraz chorób. Truskawki wprost uwielbiają wzbogaconą ziemię. Warto zatem zadbać, by ich podłoże stale było bogate w potrzebne im substancje odżywcze. Nawożenie truskawek możesz zacząć tuż po przesadzeniu ich do gruntu lub jeszcze gdy sadzonki są w doniczkach. Do przygotowania naturalnego nawozu potrzebny będzie biohumus (produkt przemiany materii dżdżownic kalifornijskich, dostępny w sklepach ogrodniczych) oraz zasiadłe mleko. 1 szklankę zasiadłego mleka wymieszaj z 1 szklanką wody (najlepiej deszczówki) i 1 łyżką stołowa biohumusu. Całość odstaw w suche i zacienione miejsce na około 2 tygodnia. Po tym czasie nawóz gotowy jest od użycia. Stosuj go raz na dwa tygodnie. Taka domowa odżywka do truskawek to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera ona między innymi, niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia, fosfor oraz azot. Dodatkowo ma także wapń, który szybko i skutecznie wzbogaca glebę.

Kiedy sadzić truskawki do gruntu? Zrób to, a latem będziesz cieszyć się smacznymi owocami

Ogrodnicy wskazują, że truskawki do gruntu można sadzić już wczesną wiosną. W uwagi na duże ryzyko nocnych przymrozków zaleca się jednak sadzenie w okolicy 15 maja, gdy minie zimna Zośka. Truskawki ubiegłoroczne wybudzają się z zimowego snu już w połowie marca i to właśnie wtedy należy rozpocząć pierwsze zabiegi pielęgnacyjne. Jednym z najważniejszych kroków jest uprzątnięcie grządek ze starych liście i gałęzi. Mogą one przyczynić się do rozwoju patogenów i pojawienia się chorób. W kolejnym kroku należy odpowiednie spulchnić glebę. Za mocno ubita ziemia przeszkodzić systemowi korzeniowemu w dostępie do wody oraz tlenu.

Truskawki najlepiej rosną w żyznej, próchniczej glebie i lekko kwaśnym odczynie. Jako soczyste owoce wymagają regularnego podlewania i źle znoszą susze. Jednak, jak w przypadku wielu roślin, również nadmiar wody może im zaszkodzić i doprowadzić do gnicia korzeni. Truskawki najlepiej rosną w towarzystwie cebuli oraz czosnku, a kolei nie powinno się ich sadzić w pobliżu malin, poziomek oraz ogórków.