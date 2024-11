Wystarczy, że teraz podsypiesz tym krzaczki z truskawkami, a wiosną pokryją się smacznymi owocami. Nie będziesz nadążać za ich zbieranie. Nawożenie truskawek jesienią

Wystarczy 1 szklanka babcinej odżywki, a zmarniały grudnik zakwitnie. Podlewaj go tym, gdy tylko zauważysz pierwsze pąki. Odżywka do grudnika, by kwitł w Boże Narodzenie

Podsyp tym jesienią truskawki, a przyszłoroczne plony przejdą Twoje oczekiwania

Jesienią nie można zapominać o odpowiednim przygotowaniu krzewów i sadzonek owocowych na zimę. Rośliny wieloletnie należy odpowiednio zabezpieczyć i przygotować na kolejny sezon wegetacji. Listopad to ostatni dzwonek na jesienne nawożenie truskawek. Jest ono kluczowe dla przyszłorocznych zbiorów i wzmacnia sadzonki przed nadchodzącymi mrozami. Odpowiednie nawożenie truskawek w okresie jesiennym zapewni odżywienie gleby i sprawi, że będzie ona zabezpieczona przed niedoborami substancji odżywczych. W okresie jesiennym nawozy powinny być bogate w fosfor oraz potas. Składniki te bezpośrednio wpłyną na smak przyszłorocznych owoców. Dodatkowo zapewniają lepszy wzrost oraz regulują procesy wyrastania nowych pędów. Zarówno potas jak i fosfor są koniecznie to prawidłowego rozwoju rośliny. W okresie jesiennym należy zrezygnować z nawozów zawierających azot. W tym czasie nie korzystać z domowych odżywek do roślin z fusów po kawie oraz skórek z bananów. Oba te składniki ekologicznych nawozów są bogate właśnie w azot. Związek ten pobudza rośliny do wzrostu, co nie jest pożądane zimą. Może sprawić, że sadzonki truskawek nie będą odpowiednio przygotowane na mróz i zimowe warunki atmosferyczne.

Jak przygotować truskawki na zimę?

Proces przygotowywania sadzonek truskawek do zimy należy zacząć od przycięcia krzaczków. W tym czasie usuwamy stare, suche oraz chore pędy. Ważne jest również, by pozbyć się chwastów na grządce. Dzięki temu inne rośliny nie będą zabierały truskawkom potrzebnych ich składników odżywczych z gleby. Aby przygotować truskawki do kolejnego sezonu warto je również obsypać węglem drzewnym lub mączka bazaltową. Zabezpieczaną one rośliny przed utratą wilgoci oraz pojawieniem się pleśni w glebie. Na koniec należy zabezpieczyć krzewy. Najlepiej sprawdzi się do tego agrowłókniną, którą okrywamy każdy krzak osobno. Świetnie chroni ona przed niskimi temperaturami oraz wiatrem.