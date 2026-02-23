Nigdy nie dodawaj go do prania ubrań. Niszczy odzież i oblepia włókna niczym lakier do włosów. Jak prać w pralce?

Prawidłowe pranie to klucz do długiego życia Twoich ubrań – nie wystarczy wrzucić ich do pralki!

Odkryj zasady segregacji, temperatur i programów, by uniknąć zniszczeń, zafarbowania czy utraty koloru.

Zrezygnuj z popularnego dodatku do prania, który niszczy odzież i oblepia włókna, czyniąc ją sztywną i mniej chłonną.

Chcesz poznać prosty, domowy sposób na miękkie i pachnące pranie bez użycia szkodliwych płynów?

Jak prać ubrania w pralce, aby ich nie zniszczyć?

Pranie ubrań w pralce to zadanie, które wbrew pozorom wymaga specjalnego przygotowania i wiedzy. Trzymając się kilku zasad podczas prania, unikniesz zniszczenia swoich ulubionych ubrań, ich zafarbowania czy utraty intensywności ich kolorów. Piorąc rzeczy w ten sposób z pewnością posłużą Ci przez długi czas. Na co warto zwrócić uwagę podczas prania? Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z instrukcją na metce. To tam znajdziemy informację w jakiej temperaturze prać daną rzecz. Następną kwestią jest odpowiednia segregacja ubrań. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Z kolei bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę przed wrzuceniem ich do bębna. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn. Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Oczywiście dostosuj temperaturę prania i ilość obrotów do wymogów producenta odzieży. To nie wszystko. Odradza się również stosowania płynu zmiękczającego do prania ubrań. Dlaczego?

Nigdy nie dodawaj go do prania ubrań. Niszczy odzież i oblepia włókna

Zacznijmy od tego, że płyn do płukania może oblepiać tkaniny, a to zjawisko jest jednym z powodów, dla których niektórzy ludzie unikają jego stosowania. Kationowe surfaktanty, które są głównym składnikiem takich płynów, osadzają się na włóknach tkanin, tworząc cienką warstwę. Przy regularnym stosowaniu płynu do płukania, ta warstwa może się nagromadzać, tworząc rodzaj "osadu" lub "powłoki". Oblepienie tkanin płynem do płukania może zmniejszyć ich chłonność. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku ręczników, ściereczek do naczyń i pościeli. Takie oblepienie tkanin może zmniejszyć ich oddychalność, a z czasem ubrania staną się sztywne.

Domowy płyn zmiękczający sposobem na pachnące pranie

Z wyżej wymienionych przyczyn warto zrezygnować lub ograniczyć stosowanie płynu do płukania. Jeśli zależy Ci na miękkim i pachnącym praniu, przygotuj domowy płyn zmiękczający tkaniny. Wystarczy, że wlejesz do przegrody na płyn do płukania w pralce pół szklanki octu i 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Oczywiście wsyp również do odpowiedniej przegrody w szufladzie proszek i nastaw pranie brudnych rzeczy.

