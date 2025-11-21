Najczęstszy błąd przy praniu. Przez ten środek ubrania tracą kolor i miękkość. Pranie kolorowych rzeczy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-21 10:41

Pranie kolorowych ubrań to wcale nie jest tak oczywista sprawa. Wiele osób stosuje ten detergent do prania, przez który tkaniny tracą intensywność barw, ale też miękkość. Jak zatem prać kolorowe rzeczy w pralce, aby zachowały swoje kolory? Zdecydowanie odstaw ten środek w kąt.

Sposób na pranie kolorowych rzeczy

Autor: Shutterstock
  • Niewłaściwe pranie kolorowych ubrań często prowadzi do blaknięcia i utraty miękkości tkanin.
  • Używanie tych środków do kolorowych rzeczy to częsty błąd, niszczący barwniki i włókna.
  • Chcesz, by Twoje ubrania dłużej zachowały intensywny kolor? Sprawdź, jakich błędów unikać i jak prawidłowo prać!

Najczęstszy błąd przy praniu. Przez ten środek ubrania tracą kolor i miękkość

Pranie kolorowych rzeczy, choć wydaje się być prostą czynnością, to jednak wielu osobom przysparza trudności. Brak znajomości podstawowych zasad prania, stosowanie nieodpowiednich detergentów sprawia, że kolory tracą swoją intensywność i z czasem blakną, a tkaniny stają się sztywne i szorstkie. Jakich błędów podczas prania kolorów powinniśmy zatem unikać, aby nie zniszczyć swoich ubrań? Stosowanie tego typu detergentów do prania jest najczęstszym błędem. Chodzi o proszki do białego prania i inne środki o właściwościach wybielających. Niestety większość z nas ma w swoim domu jeden proszek czy płyn do prania i stosuje go do każdego typu tkanin. A to poważny błąd! Zawarte w nich środki wybielające i rozjaśniacze optyczne skutecznie usuwają plamy, ale jednocześnie powodują blaknięcie kolorów i osłabienie włókien tkaniny. Większość proszków, czy tabletek do białego prania zawiera enzymy, które mogą niszczyć delikatne materiały, takie jak wełna czy jedwab.

Pranie kolorowych ubrań w pralce. Co zrobić, aby nie traciły koloru?

Pranie kolorowych ubrań w pralce to dość prosta czynność, jednak warto zapoznać się z kilkoma zasadami, dzięki którym odzież nie straci swoich kolorów, będzie czysta i posłuży nam jeszcze przez długi czas. W pierwszej kolejności zacznij od segregacji brudnych rzeczy. Oddziel białe od kolorów i czarnych ubrań. W ten sposób unikniesz zafarbowania tkanin i dodatkowo będziesz mogła dopasować detergent do materiału. To niezwykle ważne, ponieważ proszek do kolorów odpowiednio zadba o tkaninę, zapewniając jej intensywność barw. Drugą sprawą jest to w ilu stopniach wykonywać kolorowe pranie i który program wybrać podczas nastawiania pralki. Taki rodzaj ubrań zdecydowanie powinno prać się w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Program prania kolorowych ubrań zależy od tego, z jakich materiałów zostały one wykonane - jeśli są bawełny, to taki program należy ustawić.

