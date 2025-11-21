Niewłaściwe pranie kolorowych ubrań często prowadzi do blaknięcia i utraty miękkości tkanin.

Używanie tych środków do kolorowych rzeczy to częsty błąd, niszczący barwniki i włókna.

Chcesz, by Twoje ubrania dłużej zachowały intensywny kolor? Sprawdź, jakich błędów unikać i jak prawidłowo prać!

Najczęstszy błąd przy praniu. Przez ten środek ubrania tracą kolor i miękkość

Pranie kolorowych rzeczy, choć wydaje się być prostą czynnością, to jednak wielu osobom przysparza trudności. Brak znajomości podstawowych zasad prania, stosowanie nieodpowiednich detergentów sprawia, że kolory tracą swoją intensywność i z czasem blakną, a tkaniny stają się sztywne i szorstkie. Jakich błędów podczas prania kolorów powinniśmy zatem unikać, aby nie zniszczyć swoich ubrań? Stosowanie tego typu detergentów do prania jest najczęstszym błędem. Chodzi o proszki do białego prania i inne środki o właściwościach wybielających. Niestety większość z nas ma w swoim domu jeden proszek czy płyn do prania i stosuje go do każdego typu tkanin. A to poważny błąd! Zawarte w nich środki wybielające i rozjaśniacze optyczne skutecznie usuwają plamy, ale jednocześnie powodują blaknięcie kolorów i osłabienie włókien tkaniny. Większość proszków, czy tabletek do białego prania zawiera enzymy, które mogą niszczyć delikatne materiały, takie jak wełna czy jedwab.

Pranie kolorowych ubrań w pralce. Co zrobić, aby nie traciły koloru?

Pranie kolorowych ubrań w pralce to dość prosta czynność, jednak warto zapoznać się z kilkoma zasadami, dzięki którym odzież nie straci swoich kolorów, będzie czysta i posłuży nam jeszcze przez długi czas. W pierwszej kolejności zacznij od segregacji brudnych rzeczy. Oddziel białe od kolorów i czarnych ubrań. W ten sposób unikniesz zafarbowania tkanin i dodatkowo będziesz mogła dopasować detergent do materiału. To niezwykle ważne, ponieważ proszek do kolorów odpowiednio zadba o tkaninę, zapewniając jej intensywność barw. Drugą sprawą jest to w ilu stopniach wykonywać kolorowe pranie i który program wybrać podczas nastawiania pralki. Taki rodzaj ubrań zdecydowanie powinno prać się w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Program prania kolorowych ubrań zależy od tego, z jakich materiałów zostały one wykonane - jeśli są bawełny, to taki program należy ustawić.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Następne pytanie