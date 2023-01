Miażdżąco dobry trik na pranie kolorowych ubrań, aby były czyste. Sekretny płyn wzmocni kolor ubrań i sprawi, że będą miękkie

Jak stres wpływa na kondycję naszych włosów? Co zrobić, by włosy nie wypadały?

Pranie kolorowe: ile stopni, temperatura, program

Pranie kolorowych ubrań to dość prosta czynność, jednak warto zapoznać się z kilkoma zasadami zasadami, dzięki którym odzież nie straci swoich kolorów, będzie czysta i posłuży nam jeszcze przez długi czas. Pierwszą kwestią jest odpowiednia segregacja rzeczy do prania. Oddziel białe od kolorów i czarnych ubrań. W ten sposób unikniesz zafarbowania tkanin i dodatkowo będziesz mogła dopasować detergent do materiału. To niezwykle ważne, ponieważ proszek do kolorów odpowiednio zadba o tkaninę, zapewniając jej intensywność barw. Drugą sprawą jest to w ilu stopniach wykonywać kolorowe pranie i który program wybrać podczas nastawiania pralki. Taki rodzaj ubrań zdecydowanie powinno prać się w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Program prania kolorowych ubrań zależy od tego, z jakich materiałów zostały one wykonane - jeśli są bawełny to taki program należy ustawić.

W czym prać kolorowe ubrania, aby nie blakły? Sekretny składnik

Jednym z trików na pranie kolorowe, jest dodanie sekretnego składnika do bębna. Jeśli zastanawiasz się, jak prać kolorowe ubrania, aby nie utraciły one swojej intensywności, to koniecznie wypróbuj ten trik. Wystarczy, że do bębna wlejesz szklankę octu! Ocet do prania kolorów wzmocni barwę tkanin, a dodatkowo zapobiegnie ich farbowaniu. Kolorowe ubrania nie tylko będą miały intensywne barwy, ale też będą miękkie i nie będą się elektryzować.