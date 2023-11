Ostrzega przed popularnym płynem stosowanym podczas prania. Polacy nagminnie wlewają go do pralki. Dlaczego powinno się go unikać?

Chemiczka ostrzega przed popularnym płynem stosowanym podczas prania

Pranie w pralce jest z pewnością ogromnym ułatwieniem. Wystarczy wrzucać brudne rzeczy do bębna, dodać odpowiedni detergent i nastawić program. Wielu Polaków stosuje również płyn do płukania, który gwarantuje, że ubrania po wyjęciu z pralki pięknie pachną i są miękkie. Jednak okazuje się, że używanie płynu do płukania podczas prania w pralce niekoniecznie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego? Dosadnie wyjaśniła to chemiczka, Sylwia Panek, znana na Instagramie z profilu @wzdrowymdomu. "Pozostaje we włóknach tkaniny i pozostaje w naszej pralce, zanieczyszczając ją" - podkreśliła. Co więcej, płyn do płukania może być także szkodliwy dla naszego zdrowia.

Płyny do płukania a alergia

Jak zaznacza chemiczka, płynów do płukania nie powinno się stosować podczas prania ubranek dziecięcych. Dodaje też, że w tego typu detergentach znajduje się wiele składników chemicznych, które mają potem kontakt z naszą skórą, ale nie tylko. "'MOŻE POWODOWAĆ WYSTĄPIENIE REAKCJI ALERGICZNEJ' - taki napis znajdziecie na etykietach wielu płynów do płukania. Pamiętajcie, że alergia to nie tylko wysypka na skórze. Być może wysuszają się Wam śluzówki od intensywnego zapachu, drapie Was w gardle, łzawią oczy, a może macie częste bóle głowy? Pamiętajcie, że składniki płynów nie tylko mają kontakt z naszą skórą, ale również wdychamy. Warto zastanowić się czy nasze problemy zdrowotne nie są spowodowane produktami tego typu." - pisze na Instagramie @wzdrowymdomu.