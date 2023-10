Dodaj pół szklanki do prania białych ubrań. Łebski sposób na pozbycie się żółtych plam oraz brzydkiego zapachu. Ubrania będą śnieżnobiałe i świeże

Dodaj 2 łyżki do pralki, a białe ubrania odzyskają swój dawny kolor

Białe ubrania z czasem tracą swój kolor. Pojawiają się na nich żółte plamy od poty, a materiał staje się poszarzały. Z tego rodzaju przebarwieniami tradycyjne proszku i płyny do prania sobie nie radzą. Na szczęście, masz w domu kilka przydatnych rzeczy, które pomogą Ci w praniu białych ubrań. Jednym z trików stosowanych przez nasze babcie jest dodawanie do prania białych ubrań aspiryny. Zawarty w niej kwas acetylosalicylowy jest doskonałym odplamiaczem. Pokrusz kilka tabletek aspiryny i przez 30 min w niej ubrania. Następnie upierz je w pralce, a po żółtych plamach nie będzie śladu. Dobrym sposobem na pranie białych ubrań jest również ocet. Dodaj pół szklanki octu bezpośrednio do bębna pralki. Biały ocet jest świetnym odplamiaczem, zmiękcza włókna tkanin i usuwa stare, zaschnięte plamy.

Czy ocet dodawany do prania nie zniszczy pralki?

Wiele osób obawia się, że dodawanie octu do prania może mieć negatywny wpływ na wnętrze pralki. Używany często i w dużych ilościach faktycznie może przyczynić się do osłabienia uszczelek i innych elementów. Dodawanie niewielkiej ilości octu do prania nie będzie miała jednak znaczącego wpływy na pralkę. Podczas cyklu piorącego wymiesza się on z wodą i będzie całkowicie bezpieczny dla pralki.

