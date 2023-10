Przekręć tę śrubkę w oknach przed zimą. Rachunki za ogrzewanie zaskakująco spadną. Niewiele osób zna ten trik na nieszczelne okna

Przekręć tę śrubkę w oknach przed zimą. Rachunki za ogrzewanie zaskakująco spadną

Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wielu Polaków z przerażeniem oczekuje kolosalnych rachunków za ogrzewanie. Oczywiście istnieje kilka sposobów na zapewnienie sobie ciepła w mieszkaniu zimą i to bez znaczącego wzrostu opłat, jednak kluczową kwestią w utrzymaniu optymalnej temperatury w chłodne dni jest zadbanie o szczelność okien. Zaleca się, aby nie tylko wyregulować okna, ale też warto zmienić ich tryb z letniego na zimowy, czyli zapewnić lepszy docisk skrzydła do ościeżnicy. W tym celu można wezwać specjalistę, który wykona usługę odpłatnie lub zrobić to samodzielnie. Jak zmienić tryb okien na zimowy? Otwórz okno i znajdź na okuciu metalowe rolki ryglujące, które znajdują się na górze, pośrodku i w dolnej części okucia. Chcąc zadbać o wyregulowanie okna PCV na zimę, należy przekręcić go w kierunku do wnętrza pomieszczenia o około 90 stopni.

Jak sprawdzić, czy okna są szczelne na zimę?

To przez nieszczelne okna ucieka dużo ciepła, przez co grzejnik z termostatem musi pobierać więcej energii, aby utrzymać w mieszkaniu odpowiednią temperaturę. W efekcie rachunki za ogrzewanie drastycznie wzrastają. Jak samodzielnie sprawić, czy okna są szczelne? Między ościeżnicę a skrzydło włóż kartkę papieru i zamknij okno. Następnie lekko pociągnij za kartkę. W sytuacji, gdy wydostanie się ze szczeliny, będzie to oznaczało, że masz nieszczelne okna.

