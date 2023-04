Ogromny błąd, który popełniają tysiące Polaków. Koniecznie zrób to z grzejnikiem na wiosnę! W sezonie grzewczym sobie podziękujesz

Jak zadbać o grzejnik na wiosnę? Nie popełniaj tego błędu

Kiedy tylko za oknami robi się coraz cieplej grzejniki przestają być potrzebne. To następnego sezonu zimowego nie grzeją. Nie znaczy to jednak, że po sezonie grzewczym można o nich zapomnieć. Takie podejście może skutkować poważnymi problemami i kosztami. Jak podaje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie, aż 90 proc. osób popełnia jeden i ten sam błąd. Tuż po sezonie grzewczym zakręca zawory grzejników. Fakt, że będą one zakręcone nie pomoże oszczędzić pieniędzy, a jedynie narazi na potencjalną awarię. Zakręcenie zaworów grzejnika po sezonie grzewczym może skutkować zapowietrzeniem się i awarią. Zapowietrzenie się grzejnika często jest awarią, której nie da się samodzielnie usunąć, a to naraża nas na dodatkowe koszty. Eksperci zalecają, by już latem odkręcać zaworu grzejników oraz ustawiać głowicę termostatyczne na maksymalną wartość.

Zobacz także: Odjazdowy trik na czyszczenie białych butów bez prania. Będą jak nowe w kilka sekund. Potrzebujesz jednej rzeczy z dziecięcego piórnika

Zadbaj o grzejnik przed sezonem grzewczym

Wiosna i lato to dobry czas by dokładnie wyczyścić grzejnik. W przypadku kaloryferów żeliwnych wystarczy porządnie przemyć wszystkie żeberka. Aby usunąć brud możesz wykorzystać do tego roztwór z octu i wody. Sytuacja komplikuje się w przypadku kolorytów płytowych. W tego rodzaju modelach należy usunąć gałkę termostatyczną, a następnie górną kratkę. Kiedy górny grill jest zdemontowany użyj odkurzacza. Później przy pomocy miękkiej, lekko wilgotnej szczotki delikatnie wyczyść mechanizm ukryty za płytą.

Sonda Potrafisz odpowietrzyć kaloryfer? Tak, to proste. Nie. To zbyt skoplikowane. Nie wiem.