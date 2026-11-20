Powstające po ostygnięciu gorących przetworów podciśnienie sprawia, że domowe słoiki bardzo często trudno jest odkręcić.

Aby uniknąć bolesnego skaleczenia lub trwałego zniszczenia nakrętki, nie należy podważać jej za pomocą ostrych przedmiotów.

Wystarczy zastosować sprawdzoną i bezpieczną metodę z użyciem ciepła, by bez wysiłku i w kilka chwil dostać się do zawartości naczynia.

Domowe spiżarnie pełne są takich przysmaków jak marynowane grzyby, powidła, dżemy czy kiszone ogórki. Kłopot zaczyna się jednak w chwili, gdy próbujemy dostać się do zawartości naczynia, ale metalowe wieczko całkowicie odmawia posłuszeństwa. Zazwyczaj szukamy wtedy wsparcia u domowników, a gdy jesteśmy sami, sięgamy po rozmaite narzędzia do podważenia zakrętki. Zamiast ryzykować, lepiej wcześniej przetestować sprawdzony domowy sposób.

Dlaczego słoik z przetworami tak trudno odkręcić?

Głównym winowajcą zablokowanej nakrętki jest podciśnienie, które wytwarza się we wnętrzu naczynia na etapie robienia domowych zapasów. Kiedy gorące przetwory stopniowo stygną, ciśnienie w środku spada. W rezultacie metalowe wieczko zostaje silnie zassane do brzegów szkła, co gwarantuje niezbędną szczelność i pozwala na długie przechowywanie jedzenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że metal mocno przylega do szklanego gwintu, a na krawędziach często zasychają resztki słodkiego syropu lub zalewy, co jeszcze bardziej utrudnia otwarcie.

Jak szybko otworzyć słoik bez użycia siły? Ten trik sprawi, że uporasz się z tym w 10 sekund

W walce z opornym słoikiem zamiast własnych mięśni najlepiej wykorzystać zwykłą ciepłą wodę, która pod wpływem temperatury sprawi, że metal się rozszerzy i nakrętka lekko puści. Cały proces jest niezwykle prosty. Wystarczy przez kilkanaście sekund polewać zamknięcie ciepłym strumieniem z kranu albo na chwilę włożyć słoik do góry dnem do miski z podgrzaną wodą. Po tym zabiegu trzeba tylko dokładnie osuszyć wieczko i przekręcić. Alternatywne rozwiązanie to ostrożne potrzymanie zamkniętego naczynia nad parującą wodą.

Czego unikać przy otwieraniu słoików?

Wiele osób w odruchu bezsilności próbuje podważyć zassaną zakrętkę nożem lub innym ostrym przyborem. Takie działanie jest jednak bardzo ryzykowne, ponieważ prowadzi nie tylko do trwałego wygięcia i zniszczenia wieczka, ale grozi też poważnym skaleczeniem dłoni. Dużo rozsądniej jest wspomóc się suchą ścierką kuchenną bądź założyć gumową rękawiczkę, co znacząco zwiększy przyczepność. W połączeniu z wcześniejszym ogrzaniem nakrętki ciepłą wodą, problem z otwieraniem zapasów zniknie na dobre.

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