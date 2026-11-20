- Powstające po ostygnięciu gorących przetworów podciśnienie sprawia, że domowe słoiki bardzo często trudno jest odkręcić.
- Aby uniknąć bolesnego skaleczenia lub trwałego zniszczenia nakrętki, nie należy podważać jej za pomocą ostrych przedmiotów.
- Wystarczy zastosować sprawdzoną i bezpieczną metodę z użyciem ciepła, by bez wysiłku i w kilka chwil dostać się do zawartości naczynia.
Domowe spiżarnie pełne są takich przysmaków jak marynowane grzyby, powidła, dżemy czy kiszone ogórki. Kłopot zaczyna się jednak w chwili, gdy próbujemy dostać się do zawartości naczynia, ale metalowe wieczko całkowicie odmawia posłuszeństwa. Zazwyczaj szukamy wtedy wsparcia u domowników, a gdy jesteśmy sami, sięgamy po rozmaite narzędzia do podważenia zakrętki. Zamiast ryzykować, lepiej wcześniej przetestować sprawdzony domowy sposób.
Dlaczego słoik z przetworami tak trudno odkręcić?
Głównym winowajcą zablokowanej nakrętki jest podciśnienie, które wytwarza się we wnętrzu naczynia na etapie robienia domowych zapasów. Kiedy gorące przetwory stopniowo stygną, ciśnienie w środku spada. W rezultacie metalowe wieczko zostaje silnie zassane do brzegów szkła, co gwarantuje niezbędną szczelność i pozwala na długie przechowywanie jedzenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że metal mocno przylega do szklanego gwintu, a na krawędziach często zasychają resztki słodkiego syropu lub zalewy, co jeszcze bardziej utrudnia otwarcie.
Jak szybko otworzyć słoik bez użycia siły? Ten trik sprawi, że uporasz się z tym w 10 sekund
W walce z opornym słoikiem zamiast własnych mięśni najlepiej wykorzystać zwykłą ciepłą wodę, która pod wpływem temperatury sprawi, że metal się rozszerzy i nakrętka lekko puści. Cały proces jest niezwykle prosty. Wystarczy przez kilkanaście sekund polewać zamknięcie ciepłym strumieniem z kranu albo na chwilę włożyć słoik do góry dnem do miski z podgrzaną wodą. Po tym zabiegu trzeba tylko dokładnie osuszyć wieczko i przekręcić. Alternatywne rozwiązanie to ostrożne potrzymanie zamkniętego naczynia nad parującą wodą.
Czego unikać przy otwieraniu słoików?
Wiele osób w odruchu bezsilności próbuje podważyć zassaną zakrętkę nożem lub innym ostrym przyborem. Takie działanie jest jednak bardzo ryzykowne, ponieważ prowadzi nie tylko do trwałego wygięcia i zniszczenia wieczka, ale grozi też poważnym skaleczeniem dłoni. Dużo rozsądniej jest wspomóc się suchą ścierką kuchenną bądź założyć gumową rękawiczkę, co znacząco zwiększy przyczepność. W połączeniu z wcześniejszym ogrzaniem nakrętki ciepłą wodą, problem z otwieraniem zapasów zniknie na dobre.