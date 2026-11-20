Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem pozytywnie oceniła atrakcyjność Marty Nawrockiej.

Jej zdaniem pierwsza dama mogłaby więcej zyskać dzięki współpracy ze specjalistami od wizerunku i wystąpień publicznych.

Smaszcz uważa, że Marta Nawrocka nie powinna powtarzać błędów swojej poprzedniczki.

Zwróciła również uwagę, że pierwsza dama mogłaby inspirować kobiety, wykorzystując własne doświadczenia jako matka i żona.

Paulina Smaszcz nie stroni od wyrażania opinii na temat znanych osób. Tym razem została zapytana przez Plotka o Martę Nawrocką. Była dziennikarka i specjalistka od komunikacji przyznała, że dostrzega w pierwszej damie duży potencjał. Jej zdaniem żona Karola Nawrockiego mogłaby jednak znacznie mocniej zaznaczyć swoją obecność w przestrzeni publicznej. Wystarczyłoby kilka zmian.

Paulina Smaszcz oceniła Martę Nawrocką. Zwróciła uwagę na jej wygląd

Smaszcz rozpoczęła od komplementu pod adresem pierwszej damy. Uznała Martę Nawrocką za atrakcyjną kobietę, której odpowiednio dobrany wizerunek mógłby pomóc w budowaniu rozpoznawalności. Nie chodzi jednak wyłącznie o stroje czy wygląd.

W ocenie Smaszcz równie ważne są sposób komunikacji, przygotowanie do wystąpień publicznych oraz umiejętność zabierania głosu w sprawach istotnych dla społeczeństwa.

– Mnie się wydaje, że naprawdę pani prezydentowa jest bardzo atrakcyjną kobietą i gdyby tylko chciała zabrać głos, nie powtarzaj z błędów poprzedniej pani prezydentowej to i miałaby świetny zespół ekspertów który by ją nareszcie ubrał wykorzystał jej atuty jako kobiety ale również zespół ekspertów którzy jej doradzali świetnie w tym co mówi jak mówi trenowali z nią wystąpienia przemówienia wypowiedzi zadbaliby o jej pr to myślę że miałaby bardzo duże szansę się przebić tym bardziej że jest mamą jest żoną ma też coś do powiedzenia w tej kwestii i nie musiałaby się kompletnie pokazywać tylko od strony politycznej ale od również bycia inspiracją dla innych kobiet – powiedziała Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.

Smaszcz wspomniała o poprzedniej pierwszej damie. Padła konkretna rada

W wypowiedzi Smaszcz pojawiło się również odniesienie do poprzedniczki Marty Nawrockiej, Agaty Kornhauser-Dudy. Była dziennikarka zasugerowała, że obecna pierwsza dama powinna wyciągnąć wnioski z jej doświadczeń i odważniej zabierać głos publicznie.

Zdaniem Smaszcz pomocny byłby zespół ekspertów, który zadbałby zarówno o ubiór Marty Nawrockiej, jak i przygotowanie do przemówień czy kontaktów z mediami. Taka współpraca mogłaby pozwolić jej wypracować własny styl i skuteczniej docierać do odbiorców.

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Marta Nawrocka mogłaby inspirować kobiety? Smaszcz widzi potencjał

Paulina Smaszcz zwróciła również uwagę na życie rodzinne pierwszej damy. Jej zdaniem doświadczenia Marty Nawrockiej jako matki i żony mogłyby stać się ważnym elementem jej działalności publicznej.

Smaszcz uważa, że żona prezydenta nie musi ograniczać się do tematów politycznych i oficjalnych obowiązków. Mogłaby również zabierać głos w sprawach dotyczących kobiet i rodzin, a przy tym stać się inspiracją dla innych.

Wypowiedź Smaszcz była więc nie tylko oceną wyglądu Marty Nawrockiej, lecz także sugestią, w jakim kierunku pierwsza dama mogłaby rozwijać swoją publiczną aktywność.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka w wyjątkowej kreacji

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