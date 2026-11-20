Sir Patrick Stewart nie żyje, a teraz ujawniono nowe informacje dotyczące jego śmierci. W pożegnalnym oświadczeniu, opublikowanym w październiku 2026, rodzina podkreśliła, że aktor odszedł w otoczeniu ukochanych osób.

Ostatnie chwile spędził w ciepłym uścisku rodziny i przyjaciół, wśród muzyki na żywo, modlitwy, łez, śmiechu oraz tego rodzaju głębokich emocji, które przez całe życie potrafił wzbudzać w nas wszystkich

- napisali bliscy w poruszającym komunikacie.

Co było bezpośrednią przyczyną zgonu Patricka Stewarta?

W chwili przekazania informacji o śmierci aktora jego rzeczniczka ujawniła, że 86-latek zmagał się z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego. Teraz pojawiły się kolejne szczegóły. Jak podał amerykański serwis TMZ, bezpośrednią przyczyną zgonu było zatrzymanie krążeniowo-oddechowe. W dokumentacji wskazano również zaburzenie neurokognitywne z ciałami Lewy'ego.

Demencja z ciałami Lewy'ego to postępująca choroba neurodegeneracyjna, zaliczana do najczęstszych przyczyn otępienia. Nowe informacje pozwalają dokładniej poznać okoliczności odejścia aktora, który przez dekady należał do najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich artystów na świecie.

Patrick Stewart na zawsze w historii kina i telewizji

Międzynarodową sławę przyniosła mu przede wszystkim rola kapitana Jean-Luca Picarda w serialu "Star Trek: Następne pokolenie". W latach 1987 - 1994 wystąpił w aż 176 odcinkach serialu, a po latach ponownie wcielił się w tę postać w serialu "Star Trek: Picard".

Widzowie doskonale pamiętają go również jako profesora Charlesa Xaviera z filmowej serii "X-Men". Co ciekawe, aktor pojawi się w tej roli także w nadchodzącym filmie "Avengers: Doomsday", którego premiera została zaplanowana na grudzień 2026 r.

Stewart rozpoczął karierę sceniczną jako 18-latek. Jego dorobek obejmował zarówno teatr, jak i kino oraz telewizję. W 2010 r. za zasługi dla sztuki otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Był również nominowany do nagród Emmy i Złotych Globów.

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