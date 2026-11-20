Aneta Żuchowska rzuca mocne słowa

Rozstanie Anety i Roberta Żuchowskich odbiło się szerokim echem. Wcześniej pojawiły się doniesienia o trudnych okolicznościach zakończenia ich związku, groźbach i sprawie sądowej. Niedawno Aneta opublikowała na Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem: "Urzędy, sądy, sądy, urzędy". Jeszcze więcej wyjaśniła w komentarzu pod swoją publikacją. Nie ukrywa, że chce, by Robert był obecny w życiu ich dzieci. Teraz ponownie postanowiła odnieść się do sytuacji.

Uczestniczka ŚOPW nie zamierza milczeć

Aneta i Robert Żuchowscy rozstali się "z hukiem". Wcześniej pojawiały się plotki podejrzenia zaniepokojonych fanów pary. Potem Robert wydał oficjalne oświadczenie o zakończeniu małżeńskiej przygody. Na tym się jednak nie skończyło. Aneta postanowiła głośno mówić o ich związku, groźbach i sprawie sądowej.

W listopadzie 2026 Aneta Żuchowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem: "Urzędy, sądy, sądy, urzędy". Wtedy ujawniła, że nie może się doprosić, aby Robert jednak zajmował się ich dziećmi. Zapowiadała, że z tego powodu właśnie udała się do sądu. W końcu i Robert przerwał milczenie.

Robert wyjaśnił, że to on podjął decyzję o zakończeniu małżeństwa, a następnie wyprowadził się ze wspólnego domu. Ponieważ nie miał innego miejsca, wrócił do rodzinnego domu w Strzelnie. Twierdzi, że początkowo nie miał zgody na zajmowanie się dziećmi, a później jego kontakty z nimi również nie były łatwe.

Wówczas w rozmowie z "Pudelkiem" Robert Żuchowski stanowczo odniósł się do zarzutów byłej żony:

Nie pozwolę na ciągłe oczernianie mnie i moich bliskich ani na rozpowszechnianie kłamstw w mediach społecznościowych. Nie zgadzam się z tym, że zostawiłem Anetę samą ze wszystkim i przestałem zajmować się dziećmi. Początkowo nie miałem zgody na to, by móc się nimi zajmować. Obecnie niemal co tydzień jadę do nich do Warszawy albo dzieci spędzają czas u mnie, pomimo utrudniania mi kontaktu z dziećmi. Kiedy jestem w Warszawie, zajmuję się też codziennymi sprawami. Odprowadzam syna do przedszkola i go odbieram oraz jeżdżę na rehabilitację. Zamierzam zabiegać o dzieci w sądzie.

Teraz Żuchowska opublikowała na swoim Instastory długi wywód na temat rodziny Roberta. Popularna uczestniczka show TVN zapowiada wojnę rodzinie swojego męża!

Kiedy zaczynasz głośno o wszystkim mówić i "rodzinie" nie pasuje i trzeba ich tłumaczyć bo boli, telefonów do mnie i do mojej mamy nikt i nic nie wymarze, gróźb karalnych o tym z kim się tu nie przyjedzie i co mi tu nie zrobi zapraszam TEŚCIU! Gdyby nie to, że moja mama była przy mnie i będzie o tym też opowiadać w sądzie to zapewne byłoby to dla nich wymyśloną fikcją.

Aneta Żuchowska apeluje do kobiet. "Stawiajcie granice!"

Aneta Żuchowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaapelowała do kobiet, aby nauczyły się się mówić "stop".

stawiamy granice, mówimy stop i co 😎 a mogłam siedzieć cicho dalej nic nie mówić:) po co stawiać jakiekolwiek granice, co nieee:) STAWIAJCIE GRANICE, zawsze, nawet jak się boicie, walczcie o siebie!"

Mamy nadzieję, że coraz gorące emocje po rozstaniu popularnej pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak opadną i wszystkie nieporozumienia zostaną wyjaśnione pomyślnie dla obu stron!

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Ślub od pierwszego wejrzenia 10: To oni wezmą ślub w jubileuszowej edycji!