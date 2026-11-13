Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przerwał milczenie. Zapowiada walkę w sądzie. Tylko rozjuszył Anetę

Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich relacja była jednym z przykładów na to, że telewizyjny eksperyment może zakończyć się prawdziwą miłością. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci, Mieszka i Hani, a przez lata pokazywali w mediach społecznościowych wspólne życie rodzinne.

W ostatnim czasie internauci zaczęli jednak zauważać, że para coraz rzadziej pojawia się razem. Ostatecznie 6 listopada Robert potwierdził rozstanie. Początkowo zapewniał, że nie zamierza ujawniać powodów zakończenia związku. Sytuacja szybko się jednak zmieniła, gdy Aneta przedstawiła swoją perspektywę i opowiedziała o trudnej codzienności po rozstaniu.

Co Aneta Żuchowska zarzuca Robertowi

W swoich relacjach na Instagramie Aneta nie ukrywała rozgoryczenia. Opowiadała, że od pierwszego dnia rozstania musiała samodzielnie zajmować się wszystkimi obowiązkami związanymi z dziećmi. Wspominała również o ogromnym wsparciu babci, która pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu.

Jej słowa były bardzo krytyczne wobec byłego partnera. Aneta odniosła się także do jego wcześniejszego oświadczenia, w którym zapewniał o szacunku do niej i zachowaniu przyczyn rozstania dla siebie.

Robert postanowił odpowiedzieć na te zarzuty. W rozmowie z Pudelkiem przedstawił własną wersję wydarzeń i stanowczo zaprzeczył, jakoby porzucił dzieci.

Robert Żuchowski mówi o utrudnianiu kontaktów

Robert wyjaśnił, że to on podjął decyzję o zakończeniu małżeństwa, a następnie wyprowadził się ze wspólnego domu. Ponieważ nie miał innego miejsca, wrócił do rodzinnego domu w Strzelnie. Twierdzi, że początkowo nie miał zgody na zajmowanie się dziećmi, a później jego kontakty z nimi również nie były łatwe.

W rozmowie z "Pudelkiem" Robert Żuchowski stanowczo odniósł się do zarzutów byłej żony:

"Nie pozwolę na ciągłe oczernianie mnie i moich bliskich ani na rozpowszechnianie kłamstw w mediach społecznościowych. Nie zgadzam się z tym, że zostawiłem Anetę samą ze wszystkim i przestałem zajmować się dziećmi. Początkowo nie miałem zgody na to, by móc się nimi zajmować. Obecnie niemal co tydzień jadę do nich do Warszawy albo dzieci spędzają czas u mnie, pomimo utrudniania mi kontaktu z dziećmi. Kiedy jestem w Warszawie, zajmuję się też codziennymi sprawami. Odprowadzam syna do przedszkola i go odbieram oraz jeżdżę na rehabilitację. Zamierzam zabiegać o dzieci w sądzie.

Aneta pokazuje dowody

Na odpowiedź Anety nie trzeba było długo czekać. Po tym, jak redakcja Pudelka poprosiła ją o komentarz do stanowiska byłego męża, uczestniczka programu opublikowała na InstaStories zrzut ekranu z pytaniem dziennikarzy. Przy okazji ponownie odniosła się do kwestii kontaktów Roberta z dziećmi.

Drzwi do domu, mimo zostawienia nas, dla Roberta zawsze są otwarte, bo tu żyją dzieci i każdy z rodziców ma obowiązek w tym życiu uczestniczyć. W każdej wiadomości to ma, w oficjalnym piśmie również oraz w pozwie. I to, że z tego nie korzysta, też.

Na tym nie poprzestała. Aneta postanowiła pokazać obserwatorom zrzut ekranu z wirtualnego kalendarza, na którym widoczne były umówione i opłacone wizyty u psychologa. W ten sposób odniosła się do kwestii ratowania małżeństwa i zasugerowała, że próbowała szukać pomocy specjalistów.

"Obydwoje cierpimy, kiedy się nie dogadujemy"

Zamiast uciekać wolałam (tak samo cierpiąc, bo obydwoje cierpimy, kiedy się nie dogadujemy) chodzić na terapię małżeńską, za którą płaciłam niemałe pieniądze. Ale do niektórych nigdy nic nie dotrze.

Aneta odniosła się również do propozycji Roberta, by w przypadku trudności z codziennymi obowiązkami przejął opiekę nad Mieszkiem i Hanią. Nie ukrywała, że takie rozwiązanie jej nie odpowiada. Swoją reakcję opatrzyła zdjęciem bawiących się dzieci i wymownymi emotikonami klauna.

Na razie oboje przedstawiają własne stanowiska za pośrednictwem mediów i mediów społecznościowych.

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