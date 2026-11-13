Film o Britney Spears w przygotowaniu. Fani wybrali już odtwórczynię głównej roli

Wydana w 2023 roku autobiografia Britney Spears podbiła światowy rynek wydawniczy. Książka „Kobieta, którą jestem” przez wiele tygodni utrzymywała się na czele list sprzedaży w USA oraz w innych krajach, ukazując zupełnie nowe oblicze słynnej piosenkarki. Artystka zdobyła się w niej na wyjątkową szczerość, opisując zarówno swoje pierwsze kroki w branży, jak i trudne związki z Justinem Timberlakiem oraz byłym mężem Kevinem Federlinem. Wokalistka wyjawiła także przyczyny swojego dawnego załamania nerwowego i opisała realia ponad dziesięcioletniej kurateli, pod którą trzymał ją ojciec Jamie.

Britney Spears doczeka się filmu biograficznego od Universal Pictures

Niezwykłe i poruszające losy piosenkarki zainspirowały twórców filmowych, którzy zdecydowali o przeniesieniu jej wspomnień do kin. Wytwórnia Universal Pictures nabyła prawa do ekranizacji głośnej książki Britney Spears. Projekt znajduje się obecnie w początkowym stadium realizacji, jednak już teraz wiele aktorek z USA zabiega o możliwość zagrania światowej gwiazdy popu. Swoją kandydatkę wytypowali również wielbiciele talentu wokalistki.

Mckenna Grace zagra Britney Spears? Młoda aktorka podsyca plotki

Twórcy nie zdradzają na razie konkretnych informacji na temat przebiegu prac nad produkcją poświęconą Britney Spears. Internauci prowadzą jednak własne spekulacje i coraz chętniej wskazują, że w postać słynnej piosenkarki powinna wcielić się 20-letnia Mckenna Grace. Młoda aktorka sama zdaje się podgrzewać atmosferę wokół swojej kandydatury, chętnie nawiązując wizerunkiem do młodej Spears. Gwiazda znana z roli Maysilee Donner w „Igrzyskach śmierci” przyszła na wydarzenie zorganizowane 10 listopada w kreacji, która niemal idealnie odwzorowywała sukienkę założoną przez wokalistkę na galę MTV Video Music Awards w 2001 roku.

MANDARYNA CZY BRITNEY? KRYSTIAN ODGADUJE, KTÓRA TO KTÓRA