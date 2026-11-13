Izabela Kuna przeszła spektakularną metamorfozę. Nowa rola skłoniła ją do wyznania: "Skorzystałam z terapii, żeby móc spać"

Izabela Kuna przeszła spektakularną metamorfozę. W takiej roli jeszcze jej nie widzieliśmy

Takiej przemiany nikt się nie spodziewał. Izabela Kuna po latach wraca do Teatru Telewizji i to w roli, w której jest wprost nie do poznania. W spektaklu "Książka wszystkich rzeczy" aktorka wcieliła się w ekscentryczną sąsiadkę, którą wszyscy uważają za czarownicę. Efekt jest tak zaskakujący, że momentami trudno rozpoznać gwiazdę. Nowa produkcja w reżyserii Karoliny Maciejaszek to dla aktorki ważny powrót. Izabela Kuna debiutowała w Teatrze Telewizji ponad 30 lat temu, a prawie 20 lat temu zdobyła Grand Prix za rolę w sztuce "Łucja i jej dzieci". Teraz znów pojawi się na największej scenie świata, a propozycja zagrania w spektaklu zachwyciła ją od samego początku.

"Super, zagram". Izabela Kuna przyjęła rolę bez czytania scenariusza

Okazuje się, że decyzja o przyjęciu roli pani von Amersfoort zapadła błyskawicznie. Izabela Kuna przyznaje, że była tak zaintrygowana postacią, że nie potrzebowała nawet czytać scenariusza. Propozycję otrzymała w nietypowych okolicznościach, bo od autorki kostiumów. - Chyba po raz pierwszy w życiu przyjęłam propozycję, nie czytając scenariusza. Dostałam ją tak naprawdę od Niny Sakowskiej, autorki kostiumów, z którą akurat pracowałam. Powiedziała mi, że szukają czarownicy do Teatru Telewizji i ja powiedziałam: "Super, zagram" - wyznaje Izabela Kuna. - Nina opowiedziała mi trochę o postaci i to mi wystarczyło. Jakoś od samego początku pani von Amersfoort mnie ujęła. Pomyślałam sobie: "Wspaniale. Nigdy takiej postaci nie zagrałam" - dodaje.

Kim jest bohaterka, w którą wciela się aktorka?

Spektakl "Książka wszystkich rzeczy" opowiada o sile wyobraźni i walce z przemocą domową. Bohaterką graną przez Izabelę Kunę jest pani von Amersfoort - dziwna, tajemnicza i nieprzewidywalna sąsiadka, która zaprzyjaźnia się z kilkuletnim Thomasem, doświadczającym przemocy ze strony ojca. - Staje się jego dobrym duchem. Pomaga mu, wprowadza go w świat i pokazuje jasną stronę życia. Nie zdziwiłabym się, gdyby nie istniała, a była jedynie wytworem wyobraźni dziecka, które szuka pomocy - wyjaśnia aktorka. - Pani von Amersfoort jest porządnym człowiekiem, który jest wrażliwy na losy innych ludzi i który próbuje naprawić świat. Jest siłą, która może obudzić się w każdym, kto zobaczy przemoc i krzywdę drugiego człowieka - podkreśla.

Osobiste wyznanie Izabeli Kuny. "Skorzystałam z terapii, żeby w ogóle móc spać"

Postać ekscentrycznej sąsiadki, która w domu trzyma kulę do wróżenia i karty tarota, skłoniła aktorkę do osobistych refleksji na temat świata magii. Jak przyznaje, sama ma za sobą takie doświadczenia, ale dziś podchodzi do nich z dużą ostrożnością. - Jak chyba każdy, byłam u wróżki, ktoś stawiał mi tarota, ale to było dawno, po prostu boję się tego i unikam. Natomiast świat magiczny ma dla mnie znaczenie. Miewamy sny, które zapisuję. Był czas, kiedy one się sprawdzały, więc zaczęłam się ich bać, skorzystałam z terapii, żeby w ogóle móc spać - wyznaje Izabela Kuna. - Wyrosłam w domu, w którym sny były ważne i za każdym razem interpretowane. Dla dziecka, które wchodzi w świat i próbuje zrozumieć go oczami dorosłych, nie jest to łatwe.

Premiera spektaklu w TVP1. Kiedy oglądać?

Praca nad wyglądem nietypowej bohaterki była dla aktorki kluczowa. Jak podkreśla, najpierw wyobraża sobie, jak postać wygląda, a dopiero potem zagłębia się w jej psychikę. - Określenie "czarownica", które padło w kontekście pani von Amersfoort, dawało nam duże możliwości. Wspólnie z Karoliną Maciejaszek stwierdziłyśmy, że to musi być ktoś, kto ubiera się inaczej niż wszyscy i swoim sposobem zachowania budzi emocje - opowiada. Obok Izabeli Kuny w obsadzie znaleźli się także m.in. Patryk Krok, Mateusz Górski, Marta Ścisłowicz i Wojciech Niemczyk. Premierę spektaklu "Książka wszystkich rzeczy" będzie można zobaczyć już 16 listopada o godz. 20.55 na antenie TVP1.

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Iza Kuna wywiad