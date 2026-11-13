Andrzej Grabowski zagrał w filmie córki. Aktorzy pracowali za darmo!

Andrzej Grabowski zagrał w filmie najstarszej córki!

Andrzej Grabowski zrobił wielką karierę i obecnie jest jednym z najbardziej popularnych aktorów swojego pokolenia. Z aktorstwem związały się również jego córki z pierwszego małżeństwa - Zuzanna i Katarzyna. Talent odziedziczyły również po znanej mamie, Annie Tomaszewskiej.

Z branżą związani sią również mężowie sióstr Grabowskich. Zuzanna w 2013 roku poślubiła Pawła Domagałę. Pięć lat później odbył się ślub Katarzyny i Damiana Kuleca.

Starsza z sióstr rozwija się nie tylko przed kamerą, ale również jako scenarzystka i reżyserka. Pod koniec 2024 roku w rozmowie z "Halo, tu Polsat" zdradziła, że pracuje obecnie nad nowym filmem. W projekt zaangażowany był również jej sławny ojciec.

Film "Droga rzadziej przemierzana" pełnometrażowy debiut Zuzanny Grabowskiej. Opowiada historię dwóch przyjaciółek, Julii i Weroniki. Kiedyś były nierozłączne. Spotykają się ponownie, by wyruszyć razem na pogrzeb Karoliny, której niespodziewana śmierć staje się pretekstem do podróży pełnej zwrotów akcji.

Produkcja miała swoją premierę podczas festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie. Nie trafił jednak do szerokiej dystrybucji. Film można było zobaczyć również podczas 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE.

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Andrzej Grabowski o pracy nad filmem córki

Po projekcji Andrzej Grabowski opowiedział o pracy nad filmem w rozmowie z "Super Expressem". Aktor zagrał je zaledwie jeden scenie, ale bardzo dobrze wspomina pracę na planie. Ma również nadzieję, że "Droga rzadziej przemierzana" pojawi się w kinach w całej Polsce.

To jest jedna scena. Myślę jednak, że dosyć przyjemna. A sam film rzeczywiście wydaje mi się naprawdę wart obejrzenia, a przede wszystkim wart dystrybucji. Czekamy na to, że może w końcu ktoś zdecyduje się wprowadzić go do dystrybucji, bo reakcje publiczności na różnych pokazach i festiwalach są naprawdę jednoznaczne - mówił Andrzej Grabowski.

Zuzanna Grabowska zaangażowała do projektu nie tylko swojego tatę, ale również męża oraz przyjaciół. Sama reżyserka wciela się w rolę jednej z głównych bohaterek. W drugą wciela się jej własna przyjaciółka, Agata Wątróbska. Wspólnie napisały scenariusz do filmu.

Produkcja miała bardzo skromny budżet. Andrzej Grabowski wyjaśnił, że produkcje tego typu kosztują zazwyczaj siedem, osiem milionów. W przypadku "Drogi rzadziej przemierzanej" budżet wynosił nieco ponad milion złotych. Aktorzy zagrali w nim bez żadnego wynagrodzenia. Gwiazdor "Świata według Kiepskich" stwierdził, że pracowali za śniadanie, "uśmiech i może za przyszły angaż"

Przyznał również, że miał względem tego projektu pewne obawy.

Przed przeczytaniem scenariusza była obawa, że scenariusz będzie niedobry. Po przeczytaniu pojawiła się obawa, że scenariusz jest bardzo dobry, ale film będzie niedobry. W końcu, trochę się bojąc, pojechałem na jeden z pokazów tego filmu do Cieszyna, na festiwal. Zrobiłem to jednak tylko dlatego, że Łukasz Maciejewski napisał o tym filmie bardzo dobrze i że wybrał go na zakończenie festiwalu. Uważał, że opowiada o pewnych relacjach, które ludzie powinni zobaczyć i którymi powinni się przejąć. No i pojechałem, zobaczyłem... - wspominał w "Super Expressie" aktor.

Okazuje się, że to może być początek rodzinnej współpracy na planie filmowym. Andrzej Grabowski zdradził nam, że sam podsunął córce pewien pomysł na scenariusz. Co ciekawe, opiera się on na historii jego drugiej córki, Katarzyny!

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