Pogoda nie ma litości! Mapa Polski pokryła się różowym kolorem

Pojawiające się w prognozach określenie „niekorzystny biomet” to nie pusty slogan, lecz potwierdzony naukowo stan wpływający na ludzki organizm. Nasze naturalne zdolności adaptacyjne słabną przez wysoką wilgotność powietrza, porywisty, silny wiatr oraz nagłe wahania ciśnienia. Ludzkie ciało działa niczym czuły barometr, który wychwytuje wszelkie anomalie atmosferyczne, a dzisiaj w wielu regionach kraju urządzenie to wręcz bije na alarm.

Organizm reaguje na taki atmosferyczny stres wręcz błyskawicznie. Na początku pojawiają się kłopoty ze skupieniem utrudniające najprostsze czynności oraz pulsujący ból głowy. Następnie dochodzą rozdrażnienie, ogólne znużenie i zaburzenia snu, które wahają się od bezsenności po nadmierną senność. Seniorzy oraz pacjenci ze schorzeniami reumatycznymi mogą odczuwać silniejsze bóle w kościach i stawach. W skrajnych sytuacjach u osób przewlekle chorych na nadciśnienie lub astmę dolegliwości bywają znacznie groźniejsze i mogą wywołać nawet duszności.

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Prognoza pogody na dziś. Nadciąga gwałtowne ochłodzenie i śnieg

Chwilowe ocieplenie odchodzi w zapomnienie, a w jego miejsce wkracza prawdziwy pogodowy chaos. Zbliżający się front atmosferyczny przyniesie nagłe ochłodzenie połączone z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, natomiast w rejonach górskich oraz na południowym wschodzie spadnie sam śnieg.

Termometry wskażą maksymalnie od zaledwie 1 stopnia Celsjusza na Podhalu i 4 do 7 stopni na przeważającym obszarze kraju, aż po 8 stopni na północnym zachodzie. Warunki dodatkowo pogorszy porywisty wiatr osiągający prędkość do 65 km/h, który znacznie spotęguje uczucie przeszywającego zimna.

Nadchodząca noc również nie przyniesie żadnej poprawy. Na niebie utrzyma się spore zachmurzenie z przelotnymi opadami, a temperatura spadnie w okolice zera stopni, co wyraźnie pokazuje, że trudna aura zostanie z nami na dłuższy czas.