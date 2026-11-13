Marta Chodorowska ujawnia kulisy castingu do „Rancza”. Gdy dostała rolę Klaudii, ludzie wokół niej klęczeli

Marta Chodorowska i jej kariera aktorska

Pochodząca ze Sztumu Marta Chodorowska przyszła na świat w 1981 roku. Jest polską aktorką teatralną, filmową oraz telewizyjną, która dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej odebrała w 2005 roku.

Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła jej kreacja zbuntowanej córki wójta, czyli Klaudii Kozioł w hitowym serialu TVP „Ranczo”, w którym występowała od 2006 do 2016 roku. Widzowie kojarzą ją także z innych popularnych produkcji telewizyjnych, w tym z „M jak miłość”, „Barw szczęścia” oraz „Korony królów”.

Oprócz występów przed kamerą artystka regularnie pojawia się na deskach teatralnych, a w swoim dorobku ma współpracę ze stołecznymi teatrami Kamienica oraz Współczesnym.

Prywatnie aktorka spełnia się jako żona oraz matka, jednak konsekwentnie chroni swoje życie rodzinne przed mediami.

Marta Chodorowska o kulisach castingu do serialu „Ranczo”

Kreacja stworzona przez Martę Chodorowską w „Ranczu” należy do najbardziej wyrazistych w całej produkcji. Aktorka w rozmowie z portalem VOX FM ujawniła, że sam proces rekrutacji przebiegał w dość nietypowy sposób.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

„Po prostu Wojtek Adamczyk był wtedy dla mnie profesorem Adamczykiem w Akademii Teatralnej, wykładającym na Wydziale Reżyserii. Zostawił nam, wszystkim dziewczynom z mojego roku sceny do przygotowania do nowego serialu, który miał zamiar robić. Byłyśmy na czwartym roku i to jest tak (teraz już wiem z perspektywy czasu, jakby ze swoim doświadczeniem) - że jak się bierze jakąś scenę na casting czy do nagrania self-tape'a, to bardzo często jest tak, że coś tam nagrywa się, ale nie ma się pewności. Nagram to, ale raczej tego nie dostanę, nie czuję tego, to nie jest postać dla mnie, że coś muszę wymyślić i tak dalej”.

Artystka od pierwszej chwili doskonale zrozumiała postać serialowej Klaudii.

„Tu jak przeczytałam... To poczułam, że to jest absolutnie zgodne z moim temperamentem, z moim poczuciem humoru - jest jakoś tak, łatwo mi wejść w tę postać. Nie mam żadnych z tym problemów. Prawdopodobnie też dlatego, że to po prostu był świetny scenariusz, to jest inna rzecz, ale jakoś takie to było mi bliskie. Z przyjemnością to przygotowałam, poszłam na przesłuchanie, wszystkie tam siedziałyśmy dziewczyny z mojego roku i jedna z moich koleżanek z roku, która jest teraz już naprawdę wybitną, docenioną aktorką filmową i teatralną, wyszła z tego castingu i powiedziała: »Nie, nie, ja tego nie dostanę, ale ty to dostaniesz«, mówi do mnie, »bo to jest pisane jak dla ciebie«. No i tak naprawdę ja też to tak czułam” - wyznała Chodorowska.

Choć sam komunikat o wygraniu castingu przekazano jej zwyczajnie, to okoliczności towarzyszące tej chwili były wyjątkowo osobliwe.

„Tego samego dnia dostałam informację, w Boże Ciało. Pamiętam, bo siedziałam w kawiarni i przechodziła akurat procesja. Ludzie klęknęli i zaczęli się modlić, a w tym momencie zadzwonił do mnie Maciej Strzembosz, oświadczając mi, że to ja dostałam rolę w serialu »Ranczo«. [...] W ogóle nie wiedziałam jak się zachować, bo po prostu zadzwonił tutaj telefon i ja siedziałam przy stoliku w kawiarni, jadłam obiad. Tu po prostu naród klęczał... Bardzo to było zabawne” - wspominała Chodorowska.