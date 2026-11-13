Legendarny muzyk Dżemu skierował do fanów emocjonalny wpis. Czy jeszcze kiedyś powróci na scenę? "Czekam na ten moment"

Współzałożyciel Dżemu mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Czy wróci jeszcze kiedyś na scenę?

Beno Otręba to współzałożyciel i basista kultowej formacji Dżem. Muzyk, w ostatnim czasie, mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku września tego roku muzyk opublikował w internecie specjalne oświadczenie, by definitywnie uciąć spekulacje w tym temacie. W mediach krążyły bowiem informacje, że Otręba cierpi na postępującą demencję lub chorobę Alzheimera, co sam zainteresowany określił jako "kłamliwe i wyssane z palca doniesienia".

–Zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, doprowadziły mnie do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. Od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie –tłumaczył wówczas artysta.

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Otręba, ze względu na stan zdrowia, został zmuszony do zrezygnowania z koncertowania z Dżemem. Ostatni raz na scenie pojawił się w listopadzie 2025.

W związku z tym, że od tego momentu minął już rok, współzałożyciel Dżemu zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis.

Basista otwarcie zakomunikował swoim odbiorcom, że jego ewentualny powrót na scenę cały czas pozostaje bardzo niepewny.

Nie wiem czy jeszcze kiedyś będzie mi dane stanąć przed Wami i zagrać dla Was. Na razie nie jestem jeszcze gotowy na takie przeżycie, które na pewno odbiłoby się negatywnie na moim zdrowiu. Czekam na ten moment, kiedy będzie to możliwe, w sprzyjających okolicznościach i odpowiedniej konfiguracji –przekazał Beno Otręba we wpisie na Facebooku.

W chwili obecnej podczas występów na żywo obowiązki basisty przejął Janusz Frychel, kojarzony przede wszystkim z gry w formacji Gang Olsena.