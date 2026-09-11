Rysiek Riedel został upamiętniony w Katowicach. Odsłonięto gwiazdę ku pamięci nieodżałowanego wokalisty Dżemu [ZDJĘCIA]

Rysiek Riedel został upamiętniony w Katowicach!

W Katowicach, jakiś czas temu, powstała Aleja Gwiazd Bluesa. Można ją podziwiać z bliska na ul. Staromiejskiej, w centrum miasta. To symboliczne miejsce, które cementuje rolę województwa śląskiego w historii i rozwoju polskiej sceny bluesowej.

– Wzdłuż ul. Staromiejskiej powstają brązowe tablice poświęcone wybitnym twórcom. Każda z nich jest odlewana według indywidualnego projektu i wmurowywana w chodnik, tworząc trwały, elegancki i widoczny znak pamięci. To hołd dla muzyków, którzy nadawali rytm temu miastu – i dla tych, którzy robią to nadal – czytamy na stronie internetowej projektu Kato Blues Faces, który odpowiada za całą tę inicjatywę. Na jego czele stoją Joanna i Michał Rutkowscy.

Swoje gwiazdy mają już m.in. Irek Dudek (pomysłodawca kultowego festiwalu Rawa Blues Festival, który co roku odbywa się w katowickim Spodku), formacje Dżem, SBB czy Krzak. Teraz do tego grona dołączył Rysiek Riedel, który – gdyby żył – świętowałby swoje 70. urodziny. Oficjalna uroczystość odsłonięcia gwiazdy odbyła się 11 września 2026.

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– Odsłonięcie gwiazdy Ryśka Riedla to gest wdzięczności wobec artysty, który inspirował pokolenia i wciąż prowadzi ludzi swoją muzyką. To symbol pamięci, szacunku i ciągłości – bo jego głos nadal żyje w Katowicach, w kulturze miasta, w sercach słuchaczy – informuje Kato Blues Faces w mediach społecznościowych.

W ceremonii wzięli udział członkowie zespołu Dżem oraz przedstawiciel miasta. Później, na placu przed Teatrem Śląskim, odbyła się natomiast druga edycja happeningu Graj z Dżemem. Muzycy wraz z chętnymi gitarzystami wykonali słynną kompozycję Naiwne pytania.

Galerię zdjęciową z odsłonięcia gwiazdy prezentujemy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych polskich rockowych albumów według sztucznej inteligencji: