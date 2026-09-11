Kiedy ślub syna Steczkowskiej? Przygotowania pokażą w telewizji! Ksenia i Leon zdradzili co nie co

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-11 16:40

Justyna Steczkowska wkrótce oficjalnie zostanie teściową! Jej najstarszy syn Leon Myszkowski oraz jego narzeczona Ksenia Ngo intensywnie szykują się do ceremonii zaślubin. Czy znają już dokładny termin tego wyjątkowego wydarzenia? Co z przygotowaniami? Rąbek tajemnicy wreszcie został uchylony, i to w telewizji.

Związek znanej wokalistki, Justyny Steczkowskiej, zaowocował narodzinami trojga dzieci. Obaj synowie są już dorosłymi mężczyznami, a pod koniec 2025 roku Leon Myszkowski oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, Ksenii. Jak przebiegają przygotowania do dnia ślubu? Przyszli małżonkowie opowiedzieli o kilku detalach w TVP.

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo poznali się w Walentynki. Dziś odliczają dni do ślubu

Początki ich znajomości sięgają imprezy sprzed kilku lat, na którą Ksenię, mającą białoruskie korzenie, namówiła przyjaciółka. Pracująca w branży kosmetycznej dziewczyna nie była entuzjastycznie nastawiona do tego wyjścia, jednak to właśnie wtedy spotkała swojego przyszłego męża. Historię poznania z Leonem, który na początku zataił przed nią swój prawdziwy wiek, para wspomniała podczas ostatniego wywiadu w "Pytaniu na Śniadanie". Zakochani prowadzili tam niedawno swój specjalny cykl dla par.

- My poznaliśmy się w Walentynki. To było tak, że moja koleżanka wyciągnęła mi na imprezę, gdzie ja absolutnie nie chciałam... No dobra, udało się, wyciągnęła. Impreza była beznadziejna i w pewnym momencie, kiedy koleżanka mnie zostawiła i poszła sobie na dwór, do mnie podchodzi oto ten mężczyzna. Ten przystojniak! - opowiedziała Ksenia, która wkrótce wystąpi w programie "Królowa Przetrwania".

Uśmiechnięty Leon Myszkowski z narzeczoną Ksenią Ngo w ogrodzie. O szczegółach ich ślubu przeczytasz na SE.
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Data ślubu syna Steczkowskiej. Fani muszą jeszcze poczekać?

Zapytani o dokładną datę ceremonii Leon Myszkowski i Ksenia Ngo przyznali, że nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, jednak wybrali już konkretny miesiąc. Wiadomo, że ślub odbędzie się w przyszłym roku i nie jest wykluczone, że uroczystość zostanie zorganizowana poza granicami Polski, w cieplejszym klimacie. Co ciekawe, poszukiwania wymarzonej sukni ślubnej i przygotowania do pierwszego tańca będą relacjonowane w programie "Pytanie na Śniadanie". W tym ważnym czasie parę mocno wspiera dumna Justyna Steczkowska, mimo natłoku zawodowych obowiązków.

- Byliśmy właśnie w niedzielę w domu u Leona. Bardzo miło zawsze, bardzo fajnie. Wiadomo, teraz Justyna ma tyle koncertów, że po prostu ją złapać... no to jest po prostu szok. [...] Czasami mogę do niej zadzwonić, poradzić się w jakiejś sprawie. Troszeczkę ona już podpowiada, powiem tak - zdradziła Ksenia.

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Justyna Steczkowska
LEON MYSZKOWSKI