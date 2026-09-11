Kiedy ślub syna Steczkowskiej? Przygotowania pokażą w telewizji! Ksenia i Leon zdradzili co nie co

Związek znanej wokalistki, Justyny Steczkowskiej, zaowocował narodzinami trojga dzieci. Obaj synowie są już dorosłymi mężczyznami, a pod koniec 2025 roku Leon Myszkowski oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, Ksenii. Jak przebiegają przygotowania do dnia ślubu? Przyszli małżonkowie opowiedzieli o kilku detalach w TVP.

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo poznali się w Walentynki. Dziś odliczają dni do ślubu

Początki ich znajomości sięgają imprezy sprzed kilku lat, na którą Ksenię, mającą białoruskie korzenie, namówiła przyjaciółka. Pracująca w branży kosmetycznej dziewczyna nie była entuzjastycznie nastawiona do tego wyjścia, jednak to właśnie wtedy spotkała swojego przyszłego męża. Historię poznania z Leonem, który na początku zataił przed nią swój prawdziwy wiek, para wspomniała podczas ostatniego wywiadu w "Pytaniu na Śniadanie". Zakochani prowadzili tam niedawno swój specjalny cykl dla par.

- My poznaliśmy się w Walentynki. To było tak, że moja koleżanka wyciągnęła mi na imprezę, gdzie ja absolutnie nie chciałam... No dobra, udało się, wyciągnęła. Impreza była beznadziejna i w pewnym momencie, kiedy koleżanka mnie zostawiła i poszła sobie na dwór, do mnie podchodzi oto ten mężczyzna. Ten przystojniak! - opowiedziała Ksenia, która wkrótce wystąpi w programie "Królowa Przetrwania".

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Data ślubu syna Steczkowskiej. Fani muszą jeszcze poczekać?

Zapytani o dokładną datę ceremonii Leon Myszkowski i Ksenia Ngo przyznali, że nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, jednak wybrali już konkretny miesiąc. Wiadomo, że ślub odbędzie się w przyszłym roku i nie jest wykluczone, że uroczystość zostanie zorganizowana poza granicami Polski, w cieplejszym klimacie. Co ciekawe, poszukiwania wymarzonej sukni ślubnej i przygotowania do pierwszego tańca będą relacjonowane w programie "Pytanie na Śniadanie". W tym ważnym czasie parę mocno wspiera dumna Justyna Steczkowska, mimo natłoku zawodowych obowiązków.

- Byliśmy właśnie w niedzielę w domu u Leona. Bardzo miło zawsze, bardzo fajnie. Wiadomo, teraz Justyna ma tyle koncertów, że po prostu ją złapać... no to jest po prostu szok. [...] Czasami mogę do niej zadzwonić, poradzić się w jakiejś sprawie. Troszeczkę ona już podpowiada, powiem tak - zdradziła Ksenia.

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