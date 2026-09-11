Gwiazdy na wybiegu w strojach z... elektroodpadów. Kable i worki zamiast jedwabiu. Monika Miller i Macademian Girl zachwyciły!

Finał siódmej odsłony proekologicznej akcji "Moda na recykling" miał miejsce w Domu Kultury Świt w warszawskiej dzielnicy Targówek. Największe zainteresowanie wzbudziły kreacje, których z pewnością nie znajdziemy w tradycyjnych szafach. Za ich stworzenie odpowiadały Alicja Prus i Ewa Ślusakowicz, projektantki, które współpracowały przy tym zadaniu z dziećmi oraz młodzieżą z różnych zakątków Polski.

Tamara Gonzalez Perea i inne gwiazdy w recyklingowych strojach

Na modowym wybiegu zaprezentowały się znane twarze, w tym Tamara Gonzalez Perea, Marika, Monika Miller, Lena Moonlight oraz sportowiec Damian Janikowski. Wszyscy wystąpili w ubraniach wykonanych z surowców, które absolutnie nie kojarzą się z branżą fashion.

Tamara Gonzalez Perea otworzyła wydarzenie, prezentując suknię nawiązującą do naszej planety. Kreacja ta powstała między innymi z worków na śmieci, kopert bąbelkowych oraz płytek drukowanych.

Z kolei Marika zdecydowała się na jeansowy komplet, który udekorowano pomarańczowymi elementami płytek drukowanych. Lena Moonlight pokazała się w sukience zrobionej z tektury falistej i opakowań po jajkach. Monika Miller zaprezentowała natomiast gorset wykonany z foliowych kopert i worków na odpady, do którego dobrała jeansy z drugiej ręki.

Sporą sensację wywołał Damian Janikowski. Sportowiec założył ramoneskę uszytą z zużytych kabli, części skanerów magazynowych oraz innych elektronicznych śmieci.

Julia Kamińska na scenie muzycznej

Wydarzeniu modowemu towarzyszyła oprawa muzyczna i artystyczna. Wystąpiła Margaryta Reznik, a zebrani goście mogli wysłuchać występów Pana Savyana oraz Julii Kamińskiej, która od lat angażuje się w inicjatywę "Moda na recykling".

Julia Kamińska również miała na sobie ekologiczną kreację, wykonaną z surowców wtórnych. Ubrała różowy płaszcz, który powstał z kopert bąbelkowych, foliowych woreczków wypełnionych płytkami drukowanymi oraz starych kabli.

Imprezę poprowadziła dziennikarka Joanna Kryńska, która wystąpiła w stroju ozdobionym czarnymi płytkami drukowanymi.

Elektrośmieci z drugim życiem

Mimo że pokaz miał na celu przede wszystkim zadziwić kreatywnością, niósł ze sobą również istotny przekaz edukacyjny. Twórcy inicjatywy podkreślali, jak ważne jest, by nie wyrzucać elektrośmieci do zwykłych pojemników na odpady.

Inicjatywa "Moda na recykling" udowadnia, że śmieci można z powodzeniem wykorzystać ponownie. Zwraca też uwagę na fakt, że prawidłowe segregowanie i oddawanie zużytego sprzętu do specjalnych punktów to ważny krok w ochronie środowiska.

W pokazie wzięła udział młodzież i uczniowie z całego kraju, a także samorządowcy, dziennikarze i celebryci, którzy wcześniej angażowali się w projekt.

W rezultacie, zamiast klasycznego wydarzenia modowego, zorganizowano pokaz, na którym wybieg zdominowały kartony, płytki, kable i inne nietypowe materiały. Taki efekt zaskoczenia z pewnością był zamierzony przez organizatorów.

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy przeszły po wybiegu ubrane w śmieci!

Moda i styl w PRL-u. Jak ubierali się ludzie? Królowały dżinsy z pewexu i ortalionowe dresy