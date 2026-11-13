Sztuczna inteligencja będzie pilnować mostu w Płocku? Zmiany po tragicznej śmierci 15-letniej Nadii

Nadia zniknęła na moście. Dwa tygodnie później odnaleziono jej ciało

Tragedia 15-letniej Nadii wstrząsnęła Płockiem. Dziewczyna zaginęła 21 października. Około godz. 18.40 przemieszczała się od strony Radziwia w kierunku Mostu Legionów Piłsudskiego. Jej obecność na przeprawie potwierdziły nagrania miejskiego monitoringu. Później ślad po nastolatce się urwał.

Rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania. Policjanci apelowali do kierowców o udostępnienie nagrań z samochodowych wideorejestratorów. Liczyli, że pozwolą one odtworzyć dalszą drogę dziewczyny. Do akcji ruszyli strażacy, ratownicy i policjanci. Wykorzystywano drony, łodzie, sonary, a nawet śmigłowiec.

Niestety, 6 listopada nadeszła tragiczna wiadomość. Strażacy wyłowili z Wisły ciało młodej osoby. Okazało się, że to poszukiwana od kilkunastu dni Nadia. Nadzieja bliskich na szczęśliwe zakończenie poszukiwań zgasła.

AI ma wykrywać zagrożenia. Kamery i głośniki na moście

Jeszcze podczas poszukiwań nastolatki radny Płocka Tomasz Kominek wystąpił do prezydenta miasta z interpelacją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na moście. Domagał się dodatkowych zabezpieczeń, kamer oraz tabliczek z numerami telefonów, pod którymi osoby przeżywające kryzys psychiczny mogłyby otrzymać pomoc. Chodziło o to, by kolejną tragedię można było powstrzymać, zanim będzie za późno.

W odpowiedzi z 9 listopada ratusz przedstawił plan wykorzystania sztucznej inteligencji. Na moście mają pojawić się dwa nowe punkty kamerowe (punkty kamerowe-brzydkie), które nie tylko będą obserwować przeprawę, ale również automatycznie wykrywać niebezpieczne sytuacje i alarmować operatorów miejskiego monitoringu.

– Planowany system ma umożliwiać automatyczne wykrywanie określonych sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i sygnalizowanie ich operatorom Zespołu Obsługi Monitoringu Straży Miejskiej w Płocku – czytamy w odpowiedzi urzędu miasta.

System ma rozpoznawać sytuacje mogące zagrażać zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na moście. Jeśli wykryje zagrożenie, poinformuje o nim operatorów monitoringu, co ma umożliwić szybszą interwencję służb.

To jednak nie wszystko. Kamery mają zostać połączone z systemem głośników, przez które będzie można bezpośrednio ostrzegać osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie. Przewidziano również inteligentne oświetlenie, które poprawi widoczność nocą i podczas trudnych warunków atmosferycznych.

Osobny monitoring zaplanowano dla nowej kładki pieszo-rowerowej. Na jej tarasie widokowym system ma wykrywać zachowania ryzykowne, w tym upadki i wchodzenie na balustrady. Kamery mają również obserwować wejścia i wyjścia z kładki.

Termin uruchomienia nowych rozwiązań pozostaje otwarty. Miasto zastrzega, że realizacja planów zależy od możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień.

Radny chciał barierek już trzy lata temu. Mogłyby zapobiec tragedii?

O dodatkowe zabezpieczenia mostu Tomasz Kominek apelował już 11 kwietnia 2023 roku. Wtedy również zwracał uwagę na próby samobójcze i potrzebę ochrony osób przeżywających kryzys psychiczny.

W nowej interpelacji ponowił swoje postulaty. Domagał się między innymi podwyższenia barierek lub zastosowania innych zabezpieczeń fizycznych, które ograniczałyby ryzyko kolejnych tragedii.

„Mam poczucie, że napisałem jedną z najważniejszych interpelacji w moim życiu. Takich, przy których za słowami stoją nie tylko odpowiedzialność i obowiązek, ale przede wszystkim troska o ludzkie życie” – napisał radny w mediach społecznościowych.

W interpelacji powołał się także na badania naukowe, według których bariery fizyczne w szczególnie niebezpiecznych miejscach mogą znacząco ograniczać liczbę samobójstw. Takie zabezpieczenia mają utrudniać podjęcie niebezpiecznego działania i dawać więcej czasu na udzielenie pomocy.

Czy gdyby dodatkowe bariery zamontowano już trzy lata temu, udałoby się zapobiec którejś (jak to którejś? przecież pisalismy tu o jednej) z tragedii? Tego nie sposób dziś przesądzić. Ich zadaniem byłoby jednak właśnie zmniejszenie ryzyka podobnych zdarzeń.

Ratusz nie zapowiedział jednak montażu dodatkowych barierek. W odpowiedzi na interpelację podtrzymał stanowisko przedstawione w 2023 roku.

– Obiektów mostowych nie wyposaża się w urządzenia zabezpieczające przed zamierzonym działaniem zagrażającym życiu jednostki – wskazano w piśmie. Urzędnicy podkreślili również, że wyposażenie płockich mostów jest zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi.

„Nie rezygnuj z życia. Porozmawiaj z kimś”

Tomasz Kominek przekonuje, że same kamery nie wystarczą. Potrzebne są także rozwiązania, które mogą skłonić osobę przeżywającą kryzys do poszukania pomocy.

„Tabliczka z prostym, życzliwym komunikatem może stanowić dodatkowy punkt kontaktu dla osoby przeżywającej kryzys” – tłumaczy w interpelacji.

Zaproponował, by na moście znalazły się tablice z numerami telefonów zaufania i wspierającymi hasłami, na przykład: „Nie rezygnuj z życia. Porozmawiaj z kimś”.

Zdaniem radnego nawet krótki komunikat może przypomnieć człowiekowi znajdującemu się w dramatycznej sytuacji, że nie jest sam i może otrzymać wsparcie. Tabliczki miałyby jednak stanowić tylko część szerszego systemu bezpieczeństwa.

„Nie wystarczy reagować dopiero w chwili, gdy dojdzie do kolejnego dramatycznego zdarzenia” – podkreśla Kominek.

Dlatego w swoim wystąpieniu postuluje jednoczesne zastosowanie zabezpieczeń fizycznych, informacji o dostępnej pomocy oraz monitoringu umożliwiającego szybszą reakcję służb.

Miasto zapowiedziało już wykonanie na chodnikach prowadzących do mostu haseł wspierających osoby w kryzysie, wraz z numerami telefonów pomocowych. Miejski Zarząd Dróg ma umieścić napisy jeszcze w listopadzie, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Tragedia Roksany w Warszawie. Kamera nie pokazała, co się stało

Dramat Nadii przywołuje inną tragedię, która niedawno wstrząsnęła Polską. W Warszawie 10 października zaginęła 13-letnia Roksana. Dziewczynka spędzała wieczór w okolicach bulwarów wiślanych. Ostatnie znane ślady prowadziły na Most Świętokrzyski.

W tej sprawie również pojawił się problem monitoringu. Jak wynikało z relacji matki nastolatki, przytoczonej przez dziennikarza Patryka Szulca, kamera zarejestrowała dziewczynkę stojącą przy barierce. W pewnym momencie urządzenie obróciło się w inną stronę. Kiedy ponownie objęło wcześniejszy fragment mostu, Roksany nie było już widać.

Nagrania nie pozwoliły jednoznacznie ustalić dalszego przebiegu wydarzeń. Rozpoczęły się wielodniowe poszukiwania, w które zaangażowali się policjanci, ratownicy, prywatni detektywi oraz bliscy dziewczynki.

27 października w Wiśle, w rejonie Mostu Świętokrzyskiego, odnaleziono ciało 13-latki. Jej tożsamość została później potwierdzona, jednak dokładne okoliczności śmierci nadal pozostają przedmiotem śledztwa.

Dwie tragiczne historie, dwa mosty i pytania o to, czy dotychczasowy monitoring pozwala odpowiednio szybko dostrzec zagrożenie. W Płocku sztuczna inteligencja ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Jednak technologia, choćby najnowocześniejsza, nie zastąpi wszystkich zabezpieczeń i pomocy drugiego człowieka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny lub masz myśli samobójcze, nie musisz mierzyć się z tym sam. Możesz porozmawiać z bliską osobą lub skorzystać z bezpłatnej, anonimowej pomocy specjalistów. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod całodobowy numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 800 70 22 22 (Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym) lub 116 123. Jeśli czyjeś życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.