Ewa Skibińska bez ogródek o nagości na ekranie. "Należę do tych, którzy lubią się rozbierać"

Ewa Skibińska nie wstydzi się rozbierać na ekranie

Ewa Skibińska w tym roku skończyła 63 lata, a nadal należy go grona najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Z sukcesami łączy granie w popularnych produkcjach z występami na deskach teatrów. W teatrze zadebiutowała w połowie lat 80. od tamtej pory gra niemal bez przerwy. Obserwując jej karierę trudno uwierzyć, że przez wiele lat zmagała się z poważnym nałogiem.

Kilka lat temu wyznała, że była alkoholiczką. Dziś chce wykorzystać swoje doświadczenie, by pomagać innym. Temat ten pojawia się również w wydanej niedawno książce "Portret kobiety (nie)dojrzałej", która jest zapisem rozmowy Ewy Skibińskiej z dziennikarką Zuzannie Bukłasze.

Aktorka promowała książkę m.in. w programie "Kultura WPełni". W wywiadzie z Piotrem Grabarczykiem opowiedziała o pracy nad książką, w której rozlicza się ze swoją przeszłością. Również podczas tej rozmowy nie unikała trudnych tematów.

Opowiedziała m.in. o swoim podejściu do rozbieranych scen i pracy przy scenach erotycznych. Ewa Skibińska znana jest ze swojego swobodnego podejścia do nagości. Ma na swoim koncie wiele ról i spektakli, w których pokazała wszystko lub niemal wszystko. Również na Instagramie chętnie prezentuje swoją sylwetkę.

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Ewa Skibińska wyraża swoją kobiecość przez ciało

W najnowszej rozmowie przyznała, że w przeszłości reżyserzy inaczej traktowali aktorki podczas realizacji rozbieranych scen.

Ludzie, którzy żyją teraz, nie umieją sobie wyobrazić, jakie wtedy było przyzwolenie i na co. [...] Reżyserzy inaczej postępowali z aktorkami, kiedy na przykład była do zagrania scena erotyczna w filmie. Miałam taką scenę. Chciałam przytoczyć nazwisko, ale nie chcę nikogo krzywdzić. Po prostu dostałam setkę wódki, żeby się rozluźnić, i grałam. Czy ja mam teraz z tego powodu cierpieć albo to analizować? To jest dla mnie jakieś nieistotne. Ale mnóstwo było takich zdarzeń. Nawet sygnalizuję o nich w książce - mówiła Ewa Skibińska w programie "Kultura WPełni".

Stwierdziła też, że swoją kobiecość wyraża głównie przez ciało. Jeśli rola wymaga rozebrania się przed kamerą, po prostu to robi. Co więcej, sceny nagości są dla niej bardziej interesująca, a czasami łatwiejsze do zagranie niż długie monologi.

Moja kobiecość wyrażała się bardzo również przez ciało. I w życiu, i w teatrze, i w filmie miałam też w sobie jakąś taką karność. Jeśli rola wymagała tego, żeby się rozebrać, nie widziałam powodu, żeby z tym walczyć czy dyskutować. Wydawało mi się, że to jest nawet fajne. A może nawet łatwiejsze niż kilometry monologów. Dla mnie byłoby to łatwiejsze. Są osoby, dla których rozebranie się byłoby trudniejsze, a dla mnie było łatwiejsze - mówiła.

Ewa Skibińska przytoczyła też słowa Krystiana Lupy. Reżyser stwierdził, że jest to proste - są aktorzy, którzy lubią się rozbierać, i tacy, którzy tego nie lubią. Ona należy do tej pierwszej grupy.

[...] Więc ja należę do tych, którzy lubią. A wszystkie te opowieści, że "jeżeli to ma sens, to ja się rozbiorę, a jak nie ma sensu, to się nie rozbiorę", też można łatwo wziąć w nawias i się tym zabawić. A może właśnie odwrotnie? Może będę się rozbierać tam, gdzie nie ma to sensu, a tam, gdzie miałoby to głęboki sens, właśnie tego nie zrobię - stwierdziła Ewa Skibińska.

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