Ruszyło postępowanie dotyczące jednego z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w dziejach hiszpańskiej sceny muzycznej. Chociaż początkowo wymiar sprawiedliwości oddalił sprawę ze względu na to, że opisywane zdarzenia miały miejsce poza terytorium Hiszpanii, tamtejszy sąd ostatecznie zezwolił na otwarcie dochodzenia. Sam Julio Iglesias niezmiennie odrzuca oskarżenia o jakiekolwiek ataki czy wykorzystywanie pracownic.

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Julio Iglesias oskarżony o molestowanie przez byłe pracownice

Oskarżenia pod adresem słynnego artysty wyszły na jaw na początku 2026 roku, gdy efekty swojego trzyletniego dochodzenia przedstawili reporterzy stacji Univision oraz serwisu "El Diario". Przedstawiciele tych hiszpańskich mediów porozmawiali z kilkunastoma osobami, które od lat 90. pracowały dla wokalisty w różnych państwach. Dwie zatrudnione w jego karaibskiej rezydencji kobiety oskarżyły gwiazdora o "niestosowne dotykanie, obelgi i upokarzanie w atmosferze kontroli oraz ciągłego nękania".

Opisane zdarzenia miały mieć miejsce w 2021 roku, kiedy wokalista miał około 78 lat. Wśród poszkodowanych znalazła się pochodząca z Dominikany kobieta, według której artysta uderzał ją w twarz i przymuszał do uczestniczenia w orgiach, a także wenezuelska fizjoterapeutka, relacjonująca wymuszone pocałunki i nieodpowiedni dotyk pod groźbą utraty pracy.

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Początkowo, sąd oddalił oskarżenia dotyczące łamania praw pracowniczych oraz handlu ludźmi, argumentując, że hiszpańskie służby nie mają jurysdykcji nad czynami popełnionymi poza granicami kraju. Sytuacja zmieniła się we wrześniu tego roku, gdy prawnicy reprezentujący obie poszkodowane prawnicy z organizacji non-profit Women's Link Worldwide ponownie złożyli zawiadomienie, co tym razem przyniosło oczekiwany skutek.

Sprawą muzyka zajmuje się sąd

Według sędziego posiadanie przez artystę hiszpańskiego obywatelstwa stanowi wystarczającą podstawę do pociągnięcia go do odpowiedzialności w obliczu zebranego materiału dowodowego. Oficjalne dochodzenie już wystartowało, natomiast obie oskarżycielki mają złożyć formalne zeznania w lutym 2027 roku.

Już w styczniu, po ukazaniu się materiałów prasowych, Julio Iglesias opublikował specjalne oświadczenie, w którym odciął się od stawianych mu zarzutów.

Z ogromnym żalem odpowiadam na oskarżenia dwóch osób, które pracowały w moim domu. Nigdy nie znęcałem się nad żadną kobietą, nie zmuszałem jej do niczego ani nie okazywałem jej braku szacunku. Te oskarżenia są fałszywe i bardzo mnie bolą - przekazał.

Artysta, prywatnie będący ojcem Enrique Iglesiasa, zalicza się do grona najpopularniejszych piosenkarzy zarówno w samej Hiszpanii, jak i we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. Od swojego scenicznego debiutu pod koniec lat 60. wokalista sprzedał na całym świecie co najmniej 300 milionów egzemplarzy płyt.

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