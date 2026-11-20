Niebywałe, co babcia mówiła Kalusowi! Aktor do dziś pamięta jej tajemniczą radę

W życiu często najwięcej uczą nas najbliżsi. Niekoniecznie podczas poważnych rozmów czy długich wykładów. Czasem wystarczy jedno zdanie wypowiedziane przez babcię, by zostało z nami na całe życie. Tak właśnie było w przypadku Bogdana Kalusa. Aktor, znany widzom między innymi z serialu "Ranczo", wrócił pamięcią do czasów dzieciństwa i opowiedział o kobiecie, która miała na niego ogromny wpływ. Babcia miała swoje charakterystyczne powiedzonka, a niektóre z nich były tak trafne, że trudno się z nimi nie zgodzić.

W rozmowie z "Super Expressem" Kalus przyznał, że babcia potrafiła w prosty, ale niezwykle obrazowy sposób przekazywać życiowe prawdy. Jedna z jej maksym dotyczyła korzystania z życia i doceniania tego, co udało nam się przeżyć. Według niej najważniejsze są doświadczenia, których nikt nie jest w stanie nam odebrać.

Moja babcia też miała swoje powiedzenia. Mówiła: "Pamiętaj, synku, że to, co zjadłeś, wypiłeś i zobaczyłeś, tego ci nikt nie zabierze. Po resztę może przyjść komornik" - wspomina aktor.

Kalus zdradził rodzinną tajemnicę. Babcia miała powiedzonko, którego się nie zapomina

Trudno odmówić tej sentencji życiowej mądrości. Babcia Kalusa najwyraźniej doskonale wiedziała, że rzeczy materialne mogą przeminąć, a wspomnienia, przeżycia i przyjemności pozostają z człowiekiem na zawsze. I choć powiedzenie brzmi nieco żartobliwie, kryje się w nim całkiem poważna lekcja. Warto korzystać z życia, bo nie wszystko da się odłożyć na później.

To jednak nie była jedyna rada, którą aktor zapamiętał z dzieciństwa. Babcia miała również bardzo konkretną wskazówkę dotyczącą mężczyzn. Tym razem jej słowa były nieco bardziej tajemnicze, a puenta pozostawiała sporo miejsca na domysły.

Miała też drugą maksymę: mężczyzna powinien mieć zawsze trzy rzeczy czyste - ręce, buty, a trzeciej dowiesz się, jak dorośniesz - opowiedział Kalus.

Można się tylko domyślać, jaką tajemnicę skrywała ta ostatnia część babcinej nauki. Najwyraźniej uznała, że na pewne sprawy chłopiec musi jeszcze poczekać. Aktor zresztą nie ukrywa, że te dwa powiedzenia zostały z nim na długo.

Bogdan Kalus o babci. Miała wiele trafnych powiedzonek