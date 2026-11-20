Dramatyczny finał miłości aktorskiej pary. Po dziewięciu latach powiedzieli sobie "dość"

Historia ich miłości zaczęła się na planie serialu "Na dobre i na złe". Emilia Komarnicka dołączyła do obsady produkcji, a między nią i starszym o 16 lat Redbadem Klynstrą z czasem narodziło się uczucie. Choć aktor miał już za sobą kilka głośnych relacji, a ona również wcześniej była związana z innym mężczyzną, znaleźli wspólną drogę. Przez długi czas sprawiali wrażenie pary, która doskonale się rozumie. W sierpniu 2017 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Nikt nie przypuszczał, że po latach ich małżeństwo zakończy się w sądzie.

Redbad Klynstra nie ukrywał, że pojawienie się Emilii w jego życiu było dla niego wyjątkowym momentem. W jednym z wywiadów wspominał, że kiedy ją poznał, był już zdecydowany na samotność. Aktorka miała jednak zupełnie odmienić jego spojrzenie na przyszłość.

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Para doczekała się dwóch synów: Kosmy i Tymka. Małżonkowie rzadko dzielili się szczegółami życia rodzinnego, ale ich związek uchodził za wyjątkowo zgodny. Przyjęli nawet podwójne nazwisko, podkreślając w ten sposób łączącą ich więź. Z czasem jednak ich wspólna codzienność zaczęła wyglądać inaczej. W marcu 2025 roku Emilia miała złożyć pozew rozwodowy.

Dla męża aktorka przeprowadziła się wcześniej do Lublina, gdzie Klynstra kierował Teatrem im. Juliusza Osterwy. Po zakończeniu pracy na stanowisku dyrektora artysta mówił o trudnościach ze znalezieniem zatrudnienia w Polsce. Wspominał również, że musi pracować w Holandii. Tymczasem Emilia zamieszkała pod Warszawą, w domu z ogrodem, a Redbad przeniósł się na Saską Kępę. Ich drogi coraz bardziej się rozchodziły.

Pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się w czerwcu 2026 roku. Posiedzenie trwało około dwóch godzin, ale wówczas sąd nie wydał jeszcze wyroku. Jak wynikało z relacji znajomego pary, konieczne było uzupełnienie kwestii formalnych, jednak małżonkowie nie utrudniali sobie postępowania. Co ciekawe, po opuszczeniu sali sądowej mieli uśmiechać się do siebie i przytulić na pożegnanie.

W sierpniu Redbad opublikował w mediach społecznościowych osobisty wpis, w którym podsumował trudny czas i mówił o potrzebie rozpoczęcia nowego etapu. Podkreślił, że najważniejsze jest dla niego zapewnienie synom dobrego przykładu i pokazanie im, czym jest spełnione życie. Emilia z kolei wróciła w mediach społecznościowych do swojego panieńskiego nazwiska.

Na posiedzeniu niejawnym, w dniu 17 listopada 2026 r., Sąd wydał wyrok rozwiązujący przez rozwód zawarty między stronami związek małżeński - poinformował Pudelka Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.