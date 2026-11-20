Wysocki ma dość bycia Wezółem? Aktor opowiedział o zaskakujących sytuacjach

Niektóre serialowe role potrafią na zawsze przykleić się do aktora. Widzowie tak mocno przywiązują się do bohaterów, że z czasem zaczynają utożsamiać z nimi odtwórców. Doskonale przekonał się o tym Wojciech Wysocki, który przez lata wcielał się w doktora Wezóła w uwielbianym przez Polaków "Ranczu". Choć aktor ma na koncie wiele innych kreacji, to właśnie ta postać szczególnie mocno zapisała się w pamięci publiczności. Wystarczy wyjść na ulicę, by przekonać się, jak wielką popularność zdobył serialowy lekarz.

Wojciech Wysocki nie ukrywa, że rozpoznawalność Wezóła towarzyszy mu niemal na każdym kroku. Fani nie ograniczają się zresztą do zaczepiania go podczas spotkań związanych z aktorską pracą. Zdarza się, że zwracają się do niego w zupełnie zwyczajnych okolicznościach. W sklepie, na ulicy, a nawet podczas kontroli drogowej aktor może usłyszeć charakterystyczne powitanie. Jak sam przyznał, określenie "doktorze" stało się już niemal jego drugim imieniem.

Serialowy Wezół przylgnął do niego na dobre. Wysocki ujawnia, co dzieje się na ulicy

Aktor zwrócił uwagę, że w swojej karierze wielokrotnie wcielał się w postaci lekarzy. Jednak to właśnie Wezół okazał się bohaterem, którego widzowie szczególnie mocno z nim utożsamili. Popularność "Rancza" sprawiła, że dla wielu osób Wysocki przestał być po prostu aktorem, a stał się serialowym doktorem z Wilkowyj.

Bez przerwy! Wszyscy mówią do mnie "doktorze". W sklepie mówią do mnie "doktorze", policjanci z drogówki również. Ja się tych doktorów nagrałem na pęczki, naprawdę! Nie tylko w teatrze, ale również w różnych serialach. Jednak Wezół tak utkwił ludziom w pamięci, że stałem się już Wezółem. Pewnie ludzie bardzo się dziwią, że potrafię być stanowczy, wejść w czyjeś słowo i odmówić czegoś - mówi "Super Expressowi" Wysocki.

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