Tłum gwiazd na jubileuszu luksusowego hotelu

W czwartek, 19 listopada odbył się uroczysty bal z okazji 125-lecia warszawskiego Hotelu Bristol. Na jubileuszu pojawiło się wiele znanych osób ze świata kultury, sztuki i mediów. Cała na czarno i w koronkach zaprezentowała się Małgorzata Socha, która bawiła się w towarzystwie Łukasza Jemioła. W tłumie gwiazd można było zobaczyć również Macieja Musiała, Joannę Kulig, Maję Komorowską, Alicję Bachledę-Curuś, Mateusza Banasiuka czy Roberta Makłowicza.

Niemałym zaskoczeniem była obecność na gali Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha! Para bardzo rzadko pojawia się razem na branżowych imprezach. Unikają również wspólnych wywiadów. Jednak tym razem postanowili zrobić wyjątek.

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Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach niczym para młoda na balu

Zaprezentowali się niezwykle elegancko. Dziennikarka miała na sobie bogato zdobioną suknię w kolorze złamanej bieli. Ciągnąca się niemal do samej ziemi kreacja zachwycała koronkową fakturą i błyszczącymi zdobieniami. Rękawy delikatnie opadały na ramiona Kwaśniewskiej, a delikatnie zaznaczona talia dodawała całości lekkości. Biel stylizacji przełamały kolorowe szpilki oraz satynowa torebka w kolorze szałwiowej zieleni.

Z kolei Kuba Badach postawił na ponadczasową klasykę. Miał na sobie czarny smoking z satynowymi klapami. Do tego dobrał białą koszulę i czarną muchę. Spokojna stylizacja muzyka stanowiła doskonałe tło dla efektownej sukni żony. Razem stworzyli niezwykle elegancki duet. Wyglądali wręcz jakby za chwilę mieli stawić się przed ołtarzem!

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach poznali się w 2009 w studiu nagraniowym, ale bliższą relację nawiązali kilka miesięcy później podczas urodzin Doroty Szelągowskiej. Trzy lata po pierwszym spotkaniu wzięli ślub, o którym rozpisywały się wszystkie media.

Dziś małżonkowie pilnie strzegą swojej prywatności i żyją z dala od błysku fleszy. Napięty grafik sprawia, że wolny czas wolą spędzić tylko we dwoje. Jeśli chcą podzielić się swoim życiem prywatnym to na własnych zasadach.

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