Tak poznali się Ola Kwaśniewska i Kuba Badach. Jedno z pierwszych spotkań odbyło się dzięki córce Grocholi

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-03 4:03

Aleksandra Kwaśniewska od lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z muzykiem Kubą Badachem, którego poślubiła w 2012 roku. W jednym z wywiadów opowiedział o tym, gdzie po raz pierwszy spotkała Badacha. W całej tej miłosnej historii rolę odebrała też córka Katarzyny Grocholi, Dorota Szelągowska.

Aleksandra Kwaśniewska, gdy jej ojciec Aleksander Kwaśniewski został prezydentem Polski, była nastolatką. Przez całą prezydenturę Kwaśniewskiego, Ola była pilnie strzeżona i mało kto wiedział, jak wygląda prezydentówna. Dopiero, gdy dorosła wszystko się zmieniło.

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Młoda Kwaśniewska w końcu stała się celebrytką! Wszystko zaczęło się od jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Córka pary prezydenckiej zaczęła bywać na salonach i być rozpoznawalna, a jej kariera ruszyła. Sama swego czasu wspominała tamten okres jako niezwykła przygodę.

Kilka lat temu w rozmowie z Żurnalistą opowiedziała nieco o tamtych czasach, ale też i o swoim związku z Badachem. Mówiła np. o tym, dlaczego nie przyjęła nazwiska męża po ślubie lub nie dodała jego nazwiska do swojego, co przecież jest popularną praktyką. Jak wówczas wyjaśniła:

To dla mnie jest taki przykład na to, w jak bardzo patriarchalnym żyjemy świecie. Nikt z nas nie zastanawia się nad tym, jak bardzo to jest dziwne, że kobiety zmieniają po ślubie nazwisko na nazwisko męża. To oznacza de facto, że najpierw jesteśmy dookreślone przez ojców, a potem jest to symboliczne przekazanie nas mężowi i od tego momentu dookreśla nas mąż. (...) To tak jakbyśmy nie miały tożsamości same z siebie, a przecież jest to, obiektywnie rzecz biorąc mega dziwne, że do ślubu nazywasz się cały czas tak samo. Przecież to nazwisko jest taką samą częścią ciebie jak twoje imię i nagle stajesz przed ołtarzem i od tego momentu nie Ola, tylko Kasia, bo tak - mówiła stanowczo.

W tym samym wywiadzie przypomniała też początki swojej relacji z Kubą. Otóż był to czas "Tańca z gwiazdami. W tamtym okresie, gdy prezydentówna tam występowała za muzykę w programie odpowiadał Adam Sztaba. To na imprezie u Sztaby i jego ówczesnej żony, Doroty Szelęgowskiej, Kwaśniewska miała okazję spotkać Badach i poznać go lepiej, chociaż ich pierwsze zetknięcie się miało miejsce trochę wcześniej, gdy Ola prowadziła audycję w radiu.

Początki miłość Kwaśniewskiej i Badacha. Najpierw spotkanie w radiu, potem u znajomych

Wszystko zaczęło się w 2009 r w Radiu Zet, gdy Ola nagrywała audycję, a Kuba przyszedł promować swój najnowszy album. W "Fakcie" Kuba Badach tak to wspominał: - Minęliśmy się na korytarzu. A że miałem w ręce kilka egzemplarzy, które mogłem rozdać dziennikarzom w prezencie, więc jeden jej wręczyłem. Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny.

Drugie spotkanie nastąpiło właśnie na imprezie u wspólnych znajomych, czyli Szelągowskiej i Sztaby:

- Bardzo marzyliśmy o tym, by Ola i Kuba się poznali. Zaprosiliśmy ich kiedyś do siebie. Wszystko zaczęło się więc na naszym balkonie - przyznał niegdyś Sztaba w RMF Fm.

Kwaśniewska z Badachem w Paryżu
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