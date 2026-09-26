Ola Kwaśniewska kontra Jolanta Kwaśniewska. Która jest królową stylu? Wielkie porównanie!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-26 3:46

Jolanta Kwaśniewska i jej córka Ola Kwaśniewskie to kobiety, które doskonale odnajdują się w świecie mody. Obie od lat inspirują Polki jeśli chodzi o wybór ubrań i dodatków. Która z nich jest mistrzynią? Królową stylu wybrał projektant mody Daniel Jacob Dali.

Jolanta Kwaśniewska i jej córka Aleksandra tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych duetów matka-córka w polskim życiu publicznym. Łączy je wyjątkowo silna więź, wzajemne wsparcie i szczera kibicowanie. Obie są też bardzo rodzinne i uwielbiają spędzać ze sobą czas. 

Ich bliskie relacje przełożyły się również na płaszczyznę zawodową: przed laty wspólnie prowadziły na antenie TVN Style program „Matki i córki, czyli rodzinny galimatias”. Jolanta Kwaśniewska od czasów prezydentury swojego męża nieprzerwanie cieszy się mianem ikony klasy i elegancji, stanowiąc dla Polek wzór w kwestii ubioru czy fryzur. Wyczucie stylu i pasję do mody jej córka Ola Kwaśniewska bez wątpienia odziedziczyła. Obie panie, gdy tylko pojawią się na oficjalnych wyjściach wzbudzają zainteresowanie fotoreporterów. 

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Zdecydowanie można je nazwać ikonami mody, ale jak wiadomo, królowa stylu może być tylko jedna. Która z nich zasługuje na to miano? Trudno rozsądzić, dlatego też o opinię poprosiliśmy eksperta, znanego projektanta mody. Daniel Jacob Dali w rozmowie z "Super Expressem" rozstrzygnął modowy pojedynek i wybrał zwyciężczynię: 

Jolanta Kwaśniewska od lat pozostaje dla mnie wzorem ponadczasowej elegancji, klasy i doskonałego wyczucia stylu. Jej stylizacje są zawsze dopracowane, gustowne i niezwykle kobiece, a jednocześnie nigdy nie sprawiają wrażenia przesadzonych. Potrafi łączyć klasykę z nowoczesnością, doskonale dobiera kolory, fasony i dodatki, dzięki czemu jej wizerunek pozostaje aktualny niezależnie od zmieniających się trendów. Trudno wskazać w jej stylu moment, który można byłoby nazwać prawdziwą modową wpadką - przyznał projektant. 

Ekspert o stylu Jolanty i Aleksandry Kwaśniewskich
Autor: AKPA/Archiwum prywatne/ Archiwum prywatne

Ekspert od mody zauważył też, że jeśli chodzi o młodszą z pań Kwaśniewskich, to ta reprezentuje zupełnie inne, młodsze pokolenie i ma znacznie bardziej swobodne podejście do mody:

- Jej styl jest poprawny i momentami bardzo ciekawy, jednak brakuje mu tej konsekwencji, wyrafinowania i perfekcyjnego wyczucia, które od lat prezentuje jej mama. Nie chodzi oczywiście o kopiowanie stylu Jolanty, lecz o korzystanie z ogromnej wiedzy i doświadczenia, jakie ma się tuż obok siebie. Bo jeśli w rodzinie ma się taką mistrzynię elegancji, trudno o lepszą lekcję stylu. Dla mnie zdecydowanym wzorem pozostaje Jolanta Kwaśniewska ikona klasy, szyku i ponadczasowej elegancji, podczas gdy Aleksandra ma jeszcze sporo do nauczenia się od swojej mamy.

Uśmiechnięte Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie. O pojedynku na styl matki i córki przeczytasz na SE.
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